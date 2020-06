Umrl je legendarni NBA-jevec

Unseld je vso kariero preživel pri moštvu Baltimore Bulets oziroma pozneje Washington Bullets. Poleg Wilta Chamberlaina (1960) je bil edini košarkar, ki je v isti sezoni postal najboljši debitant v ligi in hkrati osvojil nagrado za najkoristnejšega košarkarja lige. To mu je uspelo leta 1969.

🔹1x NBA Champion(1978)

🔹1x Finals MVP(1978)

🔹1969 ROTY

🔹1969 Most Valuable Player

🔹1969 1st team All NBA

🔹5x All Star

🔹Hall of Famer



Led the league in Rebounding in 1975 and averaged 14 boards a game for his career. As a 6 foot 7 Center



Rest in Piece Wes Unseld pic.twitter.com/T7YDBn7WB9