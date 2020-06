V četrtek naj bi v ZDA glasovali o predlogu komisarja Adama Silverja, da bi se sezona lige NBA nadaljevala v Orlandu. Na mizi je bilo več predlogov. Najbolje je bil sprejet predlog, da bi 22 ekip julija zaključilo sezono v Walt Disney Worldu. Odigrali bi preostale tekme rednega dela in končnico v obeh konferencah.

V ligi je sicer 30 ekip, a bi s tekmami nadaljevalo 22 ekip, torej tistih, ki so še v igri za izločilne boje - razlika med osmim mestom in najbližjimi zasledovalci ni večja od šestih zmag.

New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings in San Antonio Spurs so moštva na zahodu, ki lovijo zadnji vlak za končnico, na vzhodu pa so v dometu šestih zmag za osmim mestom le Washington Wizards.

Naslednja ideja je o 20 ekipah, izpadla pa bi Phoenix in Washington.

1. avgust zadnji možni datum?

Med 30 generalnimi direktorji vseh klubov v ligi NBA, jih 16 zagovarja idejo, da bi se sezona nadaljevala s 16 ekipami, ki so trenutno na mestih, ki vodijo v končnico.

Kdaj točno se bodo vrnili na parket, bo treba nekoliko še počakati. "1. avgust bi bil zadnji možni datum, da bi se sezona nadaljevala, s tem pa ne bi ogrožali naslednje," pravi Mark Cuban.

Foto: Getty Images

Predsednik Dallas Mavericks je prišel celo na idejo, da bi se naslednja začela v času božiča in ne konec oktobra. Liga potrebuje namreč čas med dvema sezonama, v katerem poteka nabor mladih košarkarjev, aktivna je tržnica, košarkarji pa potrebujejo tudi čas za počitek. Cuban je mnenja, da bi se morala letošnja sezona zaključiti do konca septembra.

"Lahko začnemo igrati v avgustu, ker ne bi imeli preglavic s potovanji. Vsi bi bili najverjetneje na eni lokaciji. Ne bi bilo treba potovati po vsej državi in bi lahko imeli košarkarji en dan prosto. Časa imamo dovolj," poudarja Cuban.

Ekipe z mlajšimi po mnenju Cubana v prednosti

Prepričan je, da bodo ob nadaljevanju sezone na boljšem ekipe z mlajšimi košarkarji, saj ti hitreje pridejo v ritem kot starejši. In prav njegovi Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem so ena izmed takšnih ekip. Trenutno so na sedmem mestu zahodne konference in so varni pred izločilnimi boji. Od drugega mesta so oddaljeni le štiri zmage, za tretjim Denverjem našega Vlatka Čančarja pa tri skalpe.

Goran Dragić verjame, da lahko v končnici mešajo štrene. Foto: Reuters

Na vhodu odlično kaže Miami Heat, katerih kapetan je Goran Dragić. Slovenski košarkar je skupaj s soigralci na četrtem mestu in imajo dobre obete, če se bo liga nadaljevala.

Če je Cuban govoril, da starejši košarkarji težje pridejo v ritem, jih imajo pri Miamiju kar nekaj. Najstarejši je s 40 leti Udonis Haslem, Andre Iguodala jih je dopolnil 36, naš Dragić pa je maja praznoval 34. rojstni dan.

Dragićev soigralec izpostavlja tudi mlade

"Nenehno razlagam, da so zaradi pandemije koronavirusa najbolj prizadeti košarkarji, ki so na začetku kariere in tisti, na koncu. Ne rečem, da drugi niso občutili tega. Ko si na začetku kariere, se sprašuješ, kaj za vraga se dogaja. Ko se približuješ koncu športne poti, narediš vse, da tega ne bi občutil. Ampak je težko. Za tiste, ki začenjajo kariero, in tiste, ki jo končujejo, je po mojem mnenju zdaj najtežje," je dejal Haslem, ki je s tem nadgradil tezo predsednika Dallasa.

Vlatko Čančar je v času pandemije koronavirusa ostal v ZDA in treniral. Foto: Getty Images

Pred prekinitvijo lige 11. marca je na vzhodu najbolje kazalo Milwaukee Bucks, ki imajo 53 zmag in le 12 porazov. Aktualni prvaki Toronto Raptors so s 46. zmagami na drugem mestu, tretji so Boston Celtics s 43. skalpi.

Na zahodu je vse v znamenju Los Angeles Lakers, ki so po mnenju mnogi osrednji favoriti za naslov prvaka. LeBron James in Anthony Davis sta vlečna konja ekipe, ki ima 49 zmag in 14 porazov. Drugo mesto zasedajo mestni tekmeci LA Clippers (44 zmag – 20 porazov), na tretji stopnički pa stojijo Čančarjevi Denver Nuggets.