Cuban odprl vrata. Se Dončić vrača v ZDA?

Košarkarji morajo pri tem upoštevati smernice vodstva lige NBA. Med drugim ta čas še ne smejo trenirati v dvoje ali v skupinah, hkrati pa je lahko v dvoranah le omejeno število igralcev. Pri Dallasu so dolgo časa čakali na to, kdaj bodo spet odprli klubske prostore, saj se je lastnik moštva Mark Cuban sprva želel prepričati, da ni zdravstvenega tveganja za člane ekipe in je kljub možnosti, da vrata prostorov za trening odpre že prej, to možnost zavrnil. Zdaj pa so po njegovem razmere že takšne, da dovoljujejo treniranje v zaprtem prostoru.

"Ena od stvari, ki smo jih danes predebatirali na našem sestanku na Zoomu, so bili postopki za varen vstop v in izven objekta v času treninga, pri čemer smo morali upoštevati ogromno stvari. Tako kot je dejal Mark Cuban, je pomembno, da s ponovnim zagonom dvorane nismo hiteli. Čeprav smo med zadnjimi ekipami, ki so se odločile za ta korak, mislim, da smo se odločili pravilno. Vem, da so tudi igralci v času karantene upoštevali vsa pravila, zato je naše medsebojno zaupanje na najvišji ravni," je v sredo za Dallas Morning News novico potrdil trener Dallasa Rick Carlisle.

Rick Carlisle je potrdil, da se odpirajo vrata prostorov za trening. Foto: Reuters

Se bo liga sploh nadaljevala?

Sezona lige NBA je prekinjena od sredine marca. Za zdaj ni še nobenega datuma, kdaj in v kakšnem formatu bi se lahko nadaljevala oziroma, če se sploh bo. Iz najmočnejše košarkarske lige na svetu so sicer sporočili, da razmišljajo o skrajšani končnici na eni lokaciji; govora je bilo o športnem kompleksu znotraj Disney Worlda v Orlandu. Sezono naj bi nadaljevali konec julija. Za zdaj tudi še ni znano, ali se bo Luka Dončić vrnil v Dallas in s treningi nadaljeval tam. Slovenski košarkarski as je namreč po karanteni v Dallasu nato aprila dopotoval v Slovenijo. Svoje odločitve za vrnitev domov ni obžaloval, saj je dejal, da takšnih pogojev za trening, kot jih ima doma v okolici svoje hiše, nima v ZDA.

