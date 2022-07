Umrl eden največjih košarkarjev vseh časov

Bill Russell je bil dvakratni prvak že s svojo univerzo San Francisco, nato leta 1956 drugi izbor na naboru za ligo NBA. Celotno kariero v profesionalni košarkarski ligi je igral za Boston Celtics (od 1956 do 1969) in z njimi 11-krat osvojil šampionski prstan. Petkrat je bil izbran za najbolj koristnega igralca lige NBA, 12-krat pa na NBA All Star tekmo. Še pred koncem aktivne kariere je postal trener Celticsov. In bil je sploh prvi temnopoltni trener v katerikoli ameriški profesionalni športni ligi.

Leta 1956 je z ameriško reprezentanco osvojil zlato olimpijsko kolajno. Bil je njen kapetan. Gotovo bi imel še več olimpijskih kolajn, a v tistih časih so za ZDA lahko igrali le univerzitetni košarkarji.