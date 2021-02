Tudi brez Jordana in Dončića po popoln izkupiček

Po prihodu v Kijev, ki bo gostil turnir tretjega cikla skupine F, je slovensko reprezentanco ob ponovnem testiranju čakalo novo negativno presenečenje. Ker je bil eden od članov strokovnega štaba pozitiven, se je moral umakniti, preostali reprezentanci pa je bilo "odrejeno" bivanje v sobah z odhodi na trening. Tam bo poskušal vršilec dolžnosti selektorja Aleksander Sekulić, čigar mandat se isteče prav v "mehurčku" v Kijevu, v zelo kratkem časovnem obdobju postaviti pravila igre. Pri tem se zanaša na dobro energijo, ki jo je izbrana vrsta sprožila v novembrskem delu kvalifikacij v Ljubljani.

Jordan Morgan se iz Rusije ne bo selil v Ukrajino. Foto: Sportida A če reprezentanca lahko išče psihološko oporo v dveh ljubljanskih zmagah in predvsem v prikazanem pristopu, pa bo tovrstna preslikava nekoliko otežena na igralski ravni. V ekipi tokrat namreč ni naturaliziranega Jordana Morgana, ki je bil v Stožicah pomemben člen. Nanj naj bi pritisnil klubski delodajalec Unics, zato so v reprezentanci, za katero seveda ne bodo zaigrali niti službeno odsotni Luka Dončić, Vlatko Čančar, Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Žan Mark Šiško in Matic Rebec ter okuženi mladenič Gregor Glas, Američanu s slovenskim potnim listom "opravičili" izostanek.

Selektor Sekulić bo zdaj večje breme preložil na ramena Žige Dimca, Jana Kosija in Jurija Macure. Predvsem pa bo želel iz kadra znova izsiliti željo in uveljaviti ekipno igro. "Verjamem v kontinuiteto. Imamo podobno ekipo kot v Ljubljani, zato bomo na teh štirih treningih poskušali postaviti smernice. Vesel sem, da so igralci pripravljeni in motivirani. Tudi ta 'mehurček' želimo zapustiti z dvema zmagama, pa čeprav bodo tekmeci zelo zagnani. Madžari se še borijo za EP, Ukrajinci pa se bodo poskušali oddolžiti za poraz v Stožicah," pravi selektor.

Člana Cedevite Olimpije Edo Murić in Jaka Blažič bosta v Kijevu udarna moža izbrane vrste. Foto: Sportida

Manj posluha je imel selektor za prošnje iz Cedevite Olimpije, kjer so reprezentančno-pokalni premor želeli izkoristiti za uigravanje po predhodni prekinitvi treningov zaradi več okužb. Še več, med potniki v Kijev je bilo kar pet "zmajev". Med njimi tudi reprezentančni kapetan Edo Murić, ki je zatrdil, da so tehtnico na stran izbrane vrste prevesili košarkarji sami. "Klub je povedal svoje stališče, igralci pa smo imeli proste roke. To je pošteno. Vsi fantje smo pokazali veliko željo. Zdaj razmišljamo le o reprezentanci," pravi Murić.

"Na treningih se bomo v prvi vrsti ukvarjali z lastnimi vrstami. Fantom ni lahko. V kratkem času morajo s klubske preklopiti na reprezentančno raven. Medsebojno poznavanje ni vprašljivo, vsekakor pa morajo taktične navade iz klubov potisniti na stran in se vklopiti v drugačno okolje," proti tekmovalnemu tednu pogleduje Sekulić, ki ima na svojem računi dve zmagi. Tretjo bo lovil v četrtek, ko se bo izbrana vrsta udarila z Madžarsko (20.00), kvalifikacije pa sklenila v soboto proti Ukrajini (15.00). "Čutim pritisk, a ne zaradi tega, ker bi bila v igri moja reprezentančna prihodnost, temveč zaradi tega, ker želim, da se predstavimo v dobri luči," dodaja Sekulić.

Slovenska reprezentanca v februarskem Fibinem oknu:



Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Miha Lapornik (Den Bosh), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (FMP Beograd), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija) in Jan Špan (Delteco Gipuzkoa).