Zaradi pozitivnega testa brez reprezentančne priložnosti

Glavnina moške članske košarkarske reprezentance je danes iz Ljubljane prek Frankfurta odpotovala v Kijev, ki bo gostil tretji cikel kvalifikacij za uvrstitev na EuroBasket 2022. Med potniki, ki se bodo v četrtek pomerili z Madžari in v nedeljo z Ukrajinci, nastopa na prvenstvu pa ne morejo več zapraviti, v primerjavi s prvotnim seznamom ni bilo Gregorja Glasa.

Od štiriindvajsetih članov delegacije je bil namreč prav 19-letni član Dyanmica in eden najboljših košarkarjev srbskega prvenstva pozitiven na koronavirus. V reprezentanci, ki bo tokrat pogrešala tudi naturaliziranega Jordana Morgana, ga je zamenjal branilec Den Bosch Miha Lapornik.

Gregor Glas je ostal brez priložnosti za dokazovanje v reprezentanci. Foto: ABA liga

''Reprezentanca je brez Morgana in Rebca v tem ciklu nekoliko spremenjena in znova nas čaka neka nova zgodba. Do prve tekme nas pravzaprav čakata le dva dneva treningov, a vse to smo že doživeli in smo na takšne stvari pripravljeni. Čaka nas težko delo, a naredili bomo vse, da znova prikažemo dobri predstavi. Verjamem, da bo tudi fantje, ki bodo tokrat dobili nekoliko več priložnosti, to izkoristili z obema rokama in pokazali, da se na njih v prihodnosti lahko resno računa,'' je ob vnovični menjavi klubskega za reprezentančno okolje dejal kapetan Edo Murić.

Za Slovenijo, ki si je poleg BiH, Hrvaške, Grčije, Izraela, Španije in Ukrajine ter štirih gostiteljic (Nemčija, Italija, Češka in Gruzija) že zagotovila nastop na prvenstvu, bosta tekmi v prihodnjem tednu zadnji v teh kvalifikacijah. Obenem pa bosta to zadnji tekmi, za kateri je mandat prejel selektor Aleksander Sekulić. V naslednjih tednih bo tako znova na potezi vodstvo KZS, ki bo moralo sprejeti odločitev, s katerim strokovnjakom se bo izbrana vrsta junija skušala zavihteti na olimpijski turnir v Tokiu.

Slovenska reprezentanca v februarskem Fibinem oknu:



Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Miha Lapornik (Den Bosh), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (FMP Beograd), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija) in Jan Špan (Delteco Gipuzkoa).