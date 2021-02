Slovenska obveza v Kijevu: nadaljevati dobre igre

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco sta zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022, ki ju bodo odigrali v Ukrajini. V četrtek se bodo tam pomerili z vzhodnimi sosedi, v soboto pa še z gostitelji.

Četa selektorja Aleksandra Sekulića si je vstopnico za EP 2022, ki ga bodo družno gostile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija, že priigrala, a kljub temu želi tudi v zadnjem ciklu pustiti dober vtis.

"Veselim se teh dveh tekem in naša obveza je, da nadaljujemo z dobrimi igrami in pokažemo, kaj znamo," je pred začetkom kvalifikacij v Kijevu razmišljal Žiga Dimec. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pokazati, kaj znajo

"Glede na to, da tekem lastne ekipe nisem vajen spremljati prek televizijskega zaslona, sem bil novembra kar malce nervozen. Videti je bilo, da so se fantje zavedali, kaj sta ti dve tekmi prinašali, in sem bil zelo vesel, da so nalogo odlično opravili ter nam že priigrali nastop na evropskem prvenstvu. Ponosen sem, da sem sedaj spet zraven, saj vedno rad oblečem slovenski dres. S selektorjem Sekulićem sva bila v stiku že novembra, tudi pred tokratnim zborom sva se slišala in komaj čakam, da gremo v dvorano. Veselim se teh dveh tekem in naša obveza je, da nadaljujemo z dobrimi igrami in pokažemo, kaj znamo," je pred začetkom kvalifikacij v Kijevu razmišljal Žiga Dimec.

Ob Dimcu bo Sekulić, če ne bo novih težav s covid-19, lahko računal na Jako Blažiča, Alena Hodžića, Gregorja Hrovata, Jana Kosija, Luko Lapornika, Jurija Macuro, Blaža Mahkovica, Eda Murića, Luko Rupnika, Jana Špana in Miho Lapornika, ki je na seznamu zamenjal mladega upa Gregorja Glasa (pozitiven test na covid-19).

Slovenska reprezentanca v februarskem Fibinem oknu: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Miha Lapornik (Den Bosh), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (FMP Beograd), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija) in Jan Špan (Delteco Gipuzkoa).