Mirza Begić se seli v Bar

Vse močnejši Mornar: v Bar tudi Begić

Nov dokaz visokih ambicij Mornarja iz Bara je prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta Mirze Begića. Bosanski center s slovenskim listom je sicer v zadnjih mesecih, po prekinitvi pogodbe z Olimpijo, počival in čakal na ugodno ponudbo. Tik pred njem je Mornar okrepil tudi dosedanji član zagrebške Cedevite Jacob Pullen. Že pred tem so drugega črnogorskega predstavnika v ligi ABA okrepili Sead Šehović, Milko Bjelica, Derek Needham, Brandis Raley-Ross in Damir Markota, na podaljšanje sodelovanja pa so pristali Uroš Luković, Nemanja Vranješ, Vukota Pavić, Marko Mugoša in Radoje Vujošević.

Foto: Žiga Zupan/Sportida Jaka Blažič na pragu Stožic?

"Smo v pogovorih z več slovenskimi reprezentanti," je pretekli teden dejal novi predsednik novoustanovljene Cedevite Olimpije Tomaž Berločnik. V njej bodo zanesljivo igrali Edo Murić, Martin Krampelj, Filip Krušlin in Andrija Stipanović. Med košarkarji, s katerimi so Ljubljančani zanesljivo navezali stik, sta Zoran Dragić in Jaka Blažič. Stožicam naj bi bil blizu predvsem slednji. Več portalov s področja nekdanje skupne države namiguje, da utegne donedavni član Barcelone Olimpijo okrepiti še ta teden.

Zizis v Omićevi družbi

Po štirih sezonah v dresu Bamberga se 35-letni grški visoki branilec Nikos Zizis seli v Španijo. Vsaj dve leti bo nosil dres Joventuta iz Badalone, kjer bo združil moči z občasnim slovenskim reprezentantom Alenom Omićem. Skupaj bosta gostovala tudi v Stožicah, saj je žreb Olimpiji in Joventutu namenil skupino C EuroCupa. Izkušeni Grk je sicer v svoji karieri igral še za AEK, Benenetton, CSKA, Sieno, Unics in Fenerbahče.

Panathinaikos z zvezdnikom kitajske lige

Atenski Panathinaikos bo v novi sezoni stavil na čvrst branilski par. Izkušenemu Nicku Calathesu bo po novem družbo delal 30-letni Američan Jimmer Fredette. Pohvali se lahko z izkušnjami iz lige NBA, blestel pa je predvsem v kitajski ligi CBA. Igral je za moštvo Shanghai Sharks in bil s povprečjem 36,9 najboljši strelec lige.

Alex Tyus Foto: Reuters Tudi Tyus v Kazanu

Tekmec Cedevite Olimpije v evropskem pokalu UNICS iz Kazana sestavlja močno ekipo, s katero bo meril na vrh tega tekmovanja. Pod košem je Ruse okrepil izkušeni 31-letni ameriški center z izraelskim potnim listom Alex Tyus. Prihaja iz Maccabija, kjer je igral v dveh obdobjih. Že pred njim so moštvo iz Kazana okrepili Haukur Palsson, Evgenij Kolešnikov in Valerij Likhodej.

Pivovarje bo vodil Ribežl

Potem ko je Chris Thomas zapustil Zlatorog in sprejel japonski izziv, bo košarkarje iz Laškega v prihodnji sezoni vodil Robi Ribežl. Gre za starega znanca kluba iz Treh lilij, saj je v zadnjem obdobju vodil mladinski pogon Zlatoroga. Pred tem se je kalil pri Šentjurju in Celju. "Zlatorog je velik klub s tradicijo in hitro smo se z vodilnimi ujeli v viziji razvoja mladih igralcev, kar bo naša prioritetna naloga v prihodnosti," je ob podpisu pogodbe dejal Ribežl.