Brez kazni igre za Thompsona, ki bo lahko pomagal

Draymond Green je namreč od Thompsona v glavo dobil tudi žogo, potem ko je bil Thompson zaradi osebne napake izključen. Vodstvo lige NBA je resnost osebne napake po pregledu posnetkov znižala za eno stopnjo.

Golden State je v velikem finalu severnoameriške košarkarske lige NBA povedel z 1:0 v zmagah, potem ko so bojevniki po podaljšku s 124:114 dobili prvo dejanje finalne serije proti Clevelandu na štiri zmage.

Še četrtič zapored

Košarkarji Golden Stata in Clevelanda se že četrto sezono zaporedoma merijo v velikem finalu lige NBA. Uspešnejši so bojevniki, ki so doslej dobili dva medsebojna obračuna.

Kalifornijska zasedba je finalno serijo leta 2015 dobila po šestih tekmah s 4:2 v zmagah, lani pa so bili bojevniki boljši s 4:1. Cleveland je prvi naslov v zgodovini franšize osvojil leta 2016 z izidom 4:3 v zmagah.

Druga tekma finala bo v noči na ponedeljek, prav tako v Oracle Areni v Oaklandu, nato pa bosta naslednji dve tekmi v Clevelandu.