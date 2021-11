Tretjič ista pesem

Tradicija zmag nad Bursasporjem se v sredo ni nadaljevala, potem ko je Cedevita Olimpija lani dobila oba obračuna s turškim predstavnikom. Ko so Zmaji vodili s 26:21, je bilo še videti, da imajo stvari pod nadzorom, nato pa je igra padla.

Zlasti v tretji četrtini, ko so domači ob agresivnejšem pokrivanju pobegnili na 11 točk naskoka (71:60). V zadnjem delu igre nismo videli preobrata in košarkarji Cedevite Olimpije so morali prvič v sezoni priznati poraz v evropskem tekmovanju (84:93).

"Nismo imeli odgovora na agresivno obrambo, in to že tretjič na gostujočem terenu"

"Za nami je zahtevno gostovanje, kar smo tudi pričakovali. Tekmo smo odprli z dobro osredotočenostjo v obrambi in napadu ter povedli. V nadaljevanju je Bursa začela igrati agresivno v obrambi, mi pa nismo znali odgovoriti na to. Vrnili so se v igro, do polčasa prišli v vodstvo in v tretji četrtini s takšno predstavo nadaljevali. To, da na gostujočem terenu na agresivno obrambo nismo imeli odgovora, se nam je zgodilo že tretjič v sezoni. Zagotovo moramo v prihodnjih dneh delati na tem. V sezoni bomo imeli še dovolj priložnosti, s te tekme pa moramo vzeti le dobro in iti naprej," je po porazu povedal kapetan ljubljanskega moštva Jaka Blažič, ki je bil z 20 točkami najboljši strelec poraženega moštva.

Narediti morajo analizo, poudarja trener Jurica Golemac. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

"Čestitke ekipi Bursaspor za zasluženo zmago. Tri četrtine so igrali zelo agresivno, mi pa smo imeli težave z organizacijo v napadu. Dosegli so lahke točke, nam pa je zmanjkalo moči in energije, da bi se ubranili. Na koncu so zasluženo zmagali. Narediti moramo analizo in v nadaljevanju sezone boljše odgovoriti na takšno agresivno igro," pa je športno priznal poraz trener Jurica Golemac.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo naslednjo evropsko preizkušnjo odigrali prihodnjo sredo, ko gostijo Ulm Jake Lakoviča, ki je po treh tekmah pri eni zmagi. Še prej pa jih v soboto v okviru lige ABA čaka obračun s Splitom.