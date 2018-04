"Težava bo, ko tekmeci proti Olimpiji ne bodo motivirani"

ZORAN MARTIČ, TRENER PETROLA OLIMPIJE

Zoran Martič z Olimpijo vstopa v ključni del državnega prvenstva. Foto: Sportida

"V zadnjih mesecih smo marsikaj žrtvovali, da bi se nam forma dvignila. Več igralcev smo želeli vrniti v sistem in razviti igro. Če gre za igralce, ki se vračajo po dolgotrajnih poškodbah, to ni preprosto. Za nameček nam pri tem nekaj težav povzroča tudi omejitev tujih košarkarjev na tekmah slovenskega prvenstva. Včasih imam občutek, da se odločam, ali bom igral brez leve ali brez desne noge," po tem, ko je s Petrolom Olimpijo v Tivoliju visoko porazil Ilirijo (+23) in Šentjur (+34) ter se po devetih (od skupno 14) krogih zavihtel na vrh lige za prvaka, razmišlja trener Zoran Martič.

Razmišlja le o Krki

Ko je po sredini popoldanski zmagi nad Šentjurjem, h kateri so največ prispevali Gregor Hrovat, Devin Oliver in Issuf Sanon, prikorakal iz tivolske slačilnice, je zatrdil, da razmišlja le o Krki. A ne zaradi tega, ker Novomeščani po medlem začetku sezone krepijo vrednost svojih delnic, temveč iz preprostega dejstva, da bodo prvaki druge lige ABA naslednji tekmec. V soboto bodo zmaje gostili v dvorani Leona Štuklja. "Nimamo tega luksuza, da bi lahko pogledovali dva ali tri tedne naprej," pravi Martič in tako odgovarja tudi na vprašanja o pokalnem prvaku Sixt Primorski, ki s sedmimi zmagami na devetih tekmah drži korak z Ljubljančani.

Ve, kaj se od njega pričakuje

Vseeno trener Olimpije, ki je na tem položaju 8. januarja nasledil Gašperja Okorna, ne skriva, kaj se od njega na rezultatski ravni do konca sezone pričakuje ali kar zahteva. "Od osamosvojitve naprej je cilj Olimpije naslov državnega prvaka," pravi Martič, ki ima v nasprotju s predhodnikom v pretekli sezoni vendarle na voljo precej širši in močnejši kader. Bo ključ do uspeha motivacija? "V slovenski ligi so bile že od nekdaj vse ekipe na tekmah proti Olimpiji zelo motivirane. A to je normalno. Težavo bomo imeli, ko tekmeci proti Olimpiji ne bodo motivirani. Takrat bi se spraševali, zakaj je tako. Sicer pa je liga izredno izenačena. Če imaš slab dan, te lahko vsak preseneti. Ne moremo si privoščiti slabega dneva ali pa pomanjkljive motivacije," odgovarja.

Olimpija (na fotografiji Igor Tratnik) si je v DP privoščila deset porazov. Foto: Sportida

Do konca sezone, nato pa …

Naslov slovenskega prvaka je tudi eden od pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za nadaljnje sodelovanje Martiča in Olimpije. A ne edini. "Že ob mojem prihodu smo se dogovorili, da se o prihodnosti pogovorimo v tednu po koncu sezone," odgovarja savinjski strokovnjak, ki je tudi sam na tekmah zaznal več vrveža. Več je oglednikov, menedžerjev … "Olimpija je dolgo slovela kot klub, v katerem so priložnost dobivali obetavni mladi igralci, zanimivi tudi za tuji trg. Pozornost ljudi iz bogatejših okolij je bila logična. Tudi prodaja igralcev je bil pomemben finančni steber. Morda v zadnjih letih to ni bilo tako izrazito. Zdaj je dal klub jasno vedeti, da se želi vrniti v stare tirnice," to komentira trener vodilne ekipe prvenstva.