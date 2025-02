Že dolgo časa ni bilo takšnega zanimanja za košarkarsko tekmo v ligi NBA kot zdaj, ko bosta med seboj obračunala Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks, zdajšnji in nekdanji klub slovenskega košarkarja Luke Dončića. Tekma, ki bo nabita s čustvi, se začne ob 4. uri zjutraj po srednjeevropskem času.

Poglejte, kaj pravi Luka Dončić:

Luka se je na zadnji tekmi izkazal – kako bo igral proti bivšim soigralcem?

Na tekmi bodo vse oči uprte v najboljšega slovenskega košarkarja Luko Dončića, potem ko se je pred kratkim na veliko presenečenje vseh čez noč iz Dallasa preselil v Los Angeles Lakers. Ljubljančan, ki je do zdaj v novem dresu igral štiri tekme, se je na zadnji tekmi, ko so Lakers premagali Denver Nuggets, prvič izkazal. Na tisti tekmi je dosegel 32 točk, ob tem pa še dodal deset skokov in sedem asistenc.

Po tisti tekmi je 25-letni slovenski košarkar povedal, da se znova smeji in zabava na igrišču. Nad igro Luke je bil navdušen tudi LeBron James, prvi zvezdnik Jezernikov, in dejal, da se je videlo, da je bil Luka osredotočen na svojo igro. Eden najboljših košarkarjev na svetu je do zdaj v dresu LA Lakers povprečno dosegal 19 točk, 7,5 skoka in 5,8 podaje.

Več težav imajo pri Dallasu

Seznam poškodovanih igralcev pri Dallasu je precej daljši. Trener Jason Kidd ne bo mogel računati na Anthonyja Davisa, Derecka Livelyja II in Daniela Gafforda. Prav tako je pod vprašajem nastop P. J. Washingtona, ki ima težave z gležnjem. Pri Lakersih ne bo igral Maxi Kleber, medtem ko naj bi bil zvezdnik LeBron James najverjetneje na voljo za tekmo.

Na treningu praktično ni zgrešil

Na enem izmed zadnjih treningov pred tekmo proti Dallas Mavericks je bil Luka Dončić zelo dobro razpoložen, zelo dobro pa je bila nastavljena tudi njegova desnica. Iz posnetka je razvidno, da ni zgrešil praktično nobenega meta in tako bi lahko bilo tudi na tekmi. Zelo pomenljivo sporočilo so poslali tudi iz mesta angelov in s svojo objavo nagovorili slovenski narod.

