Košarkarska tržnica: Prepelić, Kuzminskas, Bourousis ...

Kuzminskas v Olympiacosu

Litovski krilni center Mindaugas Kuzminskas bo 30 let oktobra dopolnil kot član Olympiacosa. Z grškim klubom je sklenil dogovor za dve sezoni, s čimer bo podaljšal svoj evroligaški staž. Le tega je gradil pri Žalgirisu, Unicaji in nazadnje v Milanu, v igralski biografiji pa ima zapisano tudi NBA izkušnjo (New York). V Pireju ga ob trenerju Davidu Blattu in Vassilisu Spanoulisu čaka še šest novincev v rdečem dresu (Ethan Happ, Wade Baldwin, Augustine Rubiz, Brandon Paul in Kevin Punter).

Bourousis se je vrnil v Evropo

Dolgoletni grški reprezentant Ioannis Bourousis se po kitajski avanturi (Zhejiang Lions) vrača v evropske košarkarske vode. Njegov novi delodajalec je španski prvoligaš Herbalife Gran Canaria. Iberski polotok 35-letnemu centru sicer ni tuj, saj je pred leti igral za Real, Vitorio in Barcelono, pred selitvijo na Kitajsko pa je bil član Panathinaikosa.

Latvijska okrepitev v Partizanu

Beograjski Partizan je v svoje vrste pripeljal latvijskega krilnega košarkarja Zanisa Peinersa, ki je nazadnje igral za Darušafako. Gre za tretjega novinca med črno-belimi. Pred kratkim sta namreč nekdanje evropske klubske prvake okrepila prišlek iz Budućnosti Nemanja Gordić in ameriški krilni center Rashawn Thomas, ki je nazadnje igral za Sassari.

Klemen Prepelić: Kam? Foto: Sportida Kje bo igral Klemen Prepelić?

Na seznamu evroligaških ekip lahko trenutno (če izvzamemo Anthonyja Randolpha) zasledimo le eno slovensko ime. To je Klemen Prepelić, ki ima veljavno pogodbo z madridskim Realom. Iz Španije pa že lep čas prihajajo namigi o tem, da namerava kraljevi klub 26-letnega Bistričana posoditi. Med osrednjimi kandidati naj bi bili Zaragoza, Burgos in Joventut. Kot potencialno "pribežališče" pa se omenja celo Virtus iz Bologne. Italijanski klub gradi izjemno močno ekipo, za katero naj bi odštel kar 14 milijonov evrov. Prvi zvezdnik bo Miloš Teodosić.

PAO z novo okrepitvijo iz lige NBA

Wesley Johnson je naslednja okrepitev atenskega Panathinaikosa. Gre za 32-letnega in 201 cm visokega Američana, za katerega bo to prva ameriška preizkušnja. Večji del kariere je namreč prebil v ligi NBA. Zdaj je postal šesti letošnji novinec pri grških prvakih. PAO so okrepili Rion Brown, Ben Bentil, Jacob Willey, Jimmer Fredette in Tyrese Rice.

Ob Lakoviču tudi Derek Willis

Ameriški krilni košarkar Derek Willis je novi član Ulma. Nemško okolje mu ni tuje, saj je do zdaj igral za Göttingen, čaka pa ga nov trener – Jaka Lakovič. Nekdanji slovenski kapetan pospešeno kadruje. Na njegovem seznamu so se poleg Willsa že znašli tudi Seth Hinrichs, ki prihaja iz Vechte, 22-letni branilec Andreas Obst, ki je nazadnje igral za Obradoiro, pred tem pa v domači Nemčiji za Breitenguessbach, ter Patrick Heckmann, 27-letni krilni košarkar iz Bamberga.

Gezim Morina po novem med Hopsi. Foto: Vid Ponikvar

Hopsi ujeli Morino

Nekdanji slovenski in zdaj kosovski reprezentant Gezim Morina bo kariero nadaljeval pri Hopsih. Med Savinjčane se 26-letni krilni center seli iz Šenčurja in tako nadaljuje svoje potovanje po slovenskih klubih. V preteklih letih je namreč igral še za Olimpijo, Helios, Maribor, LTH Castings in Primorsko. Hopsi ob tem sporočajo, da bosta rumeno-modri dres v novi sezoni nosila tudi branilec Antony Deray Collins in center Nathen Fowler.

Fon in Vujasinović v Rogaški Slatini

Izkušeni 35-letni branilec Miha Fon zapušča Helios Suns in se vrača v Rogaško Slatino. Z dvakratnimi podprvaki je podpisal dveletno pogodbo. Njegov trener bo znova Damjan Novaković, ki je po izteku pogodbe že junija pristal na nove pogoje in bo tako še vsaj dve leti na čelu Slatinčanov, sicer pa bo ekipa dodobra spremenjena. Nov obraz bo Danijel Vujasinović, ki prihaja iz Sixt Primorske. Tudi on je podpisal dveletno pogodbo. Rogaško pa medtem zapuščajo Miha Vašl, Rashun Davis, Mirza Sarajlija, Siniša Bilić, Sreten Knežević in Stefan Mijović.

Miha Fon znova v dresu Rogaške. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Mahkovic še naprej v Domžalah

Iz KK Helios Suns sporočajo, da so podaljšali sodelovanje z 29-letnim Blažem Mahkovicem, ki je v Sloveniji igral tudi za Olimpijo, Krko, Škofjo Loko in Triglav. "Veseli me, da ostajam v Domžalah, in že komaj čakam, da začnemo priprave na novo sezono. Upam, da bo vodstvu kluba uspelo sestaviti močno in konkurenčno moštvo tako za slovensko ligo kot tudi za Ligo ABA 2 in da bodo domžalski navijači ponosni na naše predstave," je dejal ob podpisu pogodbe.

Laščani po nakupe najprej v ZDA

Kadrovanja so se lotili tudi pri Zlatorogu. Kmalu po tem, ko je postalo jasno, da bo trenerja Chrisa Thomasa nasledil Robi Ribežl, so v Treh lilijah pozdravili prva novinca, ki oba prihajata iz ZDA. To sta Kaleb Alejandro Joseph (branilec, 190 cm) in DaJuan Margeuke Coleman (center, 206 cm). Prvi je v družbi Martina Kramplja dve sezoni igral za univerzo Creighton Bluejays, dve sezoni pa je preživel tudi na univerzi Syracuse Orange, kjer je bil njegov soigralec tudi prej omenjeni Coleman.