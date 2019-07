Vrnitev legende in zgražanje na račun naznanila

Nemalo spletnega prahu je v ponedeljek dvignilo sporočilo za javnost SA Spurs z naznanilom dveh trenerskih okrepitev. Tudi košarkarskim poznavalcem je šlo v nos, da so nekdanji prvaki v svojem zapisu zelo skopo sporočili, da bosta štab okrepila Will Hardy in Tim Duncan. Za zgražanje je poskrbelo predvsem dejstvo, da je klub na tako skromen in za številne podcenjujoč način naznanil vrnitev ene od klubskih legend. "Značilno podcenjevanje Ostrog. Will Hardy in nek drug fant," je sporočilo za javnost komentiral Ira Winderman, eden od bolj cenjenih poznavalcev lige NBA.

Typically Spurs understated, Will Hardy and some other guy. https://t.co/dpp7V6AbKF — Ira Winderman (@IraHeatBeat) 22 July 2019

Vrnitev usluge

"Primerno je, da mi, potem ko sem mu 19 let služil kot pomočnik, vrne uslugo," pa je v svojem slikovitem slogu Duncana v svojih vrstah pozdravil legendarni 70-letni trener Gregg Popovich, ki San Antonio Spurs vodil že vse od leta 1996, pred tem (1988-1992) pa je bil tudi pomočnik. Moštvo je kar petkrat popeljal do naslova prvaka lige NBA, vselej pa je bil eden od stebrov igre prav 211 centimetrov visoki center z Deviških otokov, ki je sicer na reprezentančni ravni branil barve ZDA.

V San Antoniu so decembra upokojili njegov dres s številko 21. Foto: Getty Images

Zvestoba

Tim Duncam je sicer vso svojo kariero obarval v črno-bele barve SA Spurs, kjer sta bila med drugim njegova soigralca tudi slovenska reprezentanta Beno Udrih in Rašo Nesterović. Zanj je bil usoden nabor leta 1997, ko ga je kot prvega izbral prav San Antonio. Že leto pozneje je bil novinec leta, še eno leto pozneje pa prvič prvak. Tedaj še v družbi legendarnega Davida Robinsona. Skupno je v ligi NBA odigral 19 sezon. Vse za SA Spurs. Ob petih prstanih je bil trikrat MVP finala, dvakrat najkoristnejši igralec rednega dela lige, zbral pa je še 15 nastopov na tekmah zvezd. Zdaj se je vrnil – domov.