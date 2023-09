V Kranju boj za prvo lovoriko

V domovanju novega prvoligaša ECE Triglav Kranj, ki je v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije organizator letošnjega uvoda v novo košarkarsko sezono, bo na sporedu jubilejni 20. superpokalni obračun. Cedevita Olimpija ima v vitrini enajst pokalov zmagovalcev, Kansai Helios Domžale pa bo lovil svoj prvi tovrstni naslov. Med seboj sta se moštvi v superpokalu pomerili trikrat, nazadnje leta 2022 v Škofji Loki, ko so bili s 112:85 boljši Ljubljančani.

Cedevito Olimpijo bo v tej sezoni vodil Simone Pianigiani. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Domžalski košarkarji se v novo sezono podajajo v novi preobleki. Društvo Košarkarski klub Domžale bo kmalu praznovalo 75-letnico svojega obstoja in v novo dobo vstopa s spremenjenim imenom tekmovalnih selekcij. Iz imena se po 12 letih poslavljajo Sunsi, vanj pa močneje vstopa ime generalnega pokrovitelja – Kansai Helios Domžale. Ekipa je skozi poletje doživela temeljite spremembe. Trenerski stolček je po odhodu Dejana Jakare zasedel Damjan Novaković. Ogromno sprememb je tudi v igralskem kadru, med drugim so ekipo okrepili Jan Copot, Nejc Barič, Rok Nemanič, Žiga Daneu, Miloš Glišić Perttu Blomgren in Lamont West.

Celovito preobrazbo pa je doživela tudi zasedba Cedevite Olimpije. Trenersko palico je prevzel Simone Pianigiani, med igralskimi novinci pa so med drugim Sean Armand, Amadou Sow, Justin Cobbs, Shawn Jones in D.J. Stewart Jr., za ljubljansko zasedbo bo igral tudi Gregor Glas, vrnila sta se Jaka Blažič in Luka Ščuka. Za zmaje bo to drugi boj za superpokalno lovoriko v sezoni, saj so prejšnji teden nastopali tudi na superpokalu lige ABA, kjer pa so osvojili zadnje, osmo mesto.

Superpokal: Ponedeljek, 25. september, dvorana Planina:

Najuspešnejši klubi v superpokalu: 11 naslovov – Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020, 2021)

5 – Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)

2 – Koper Primorska (2018, 2019)

1 – Šentjur (2015)

