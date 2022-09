V živo: Superpokal s trojko odprl mali up Cedevite Olimpije

Na praznik slovenskega športa je v škofjeloški dvorani Poden na sporedu košarkarski superpokal (20.15), v katerem se bosta za prvo lovoriko sezone udarila kluba Cedevita Olimpija in Helios Suns. Ljubljančani so v prejšnji sezoni osvojili vse tri domače lovorike - superpokal, pokal in prvenstvo. Domžalčani so v pokalnem tekmovanju in ligi Nova KBM osvojili drugo mesto. Rezultat tekme spremljamo v živo.

Superpokal 2022: Petek, 23. september:

20.15 Cedevita Olimpija - Helios Suns 8:1

Aktualni prvaki sezono začenjajo s številnimi novimi obrazi, od nosilcev iz prejšnje sezone so v klubu ostali le Edo Murić (novi kapetan), Yogi Ferrell, Alen Omić in Zoran Dragić, ki pa zaradi poškodbe še nekaj tednov ne bo igral. V prvi postavi so tako za Cedevito Olimpijo začeli Ferrell, Omić, mladi Rok Radović in novinca Amar Alibegović in Joshua Adams. Prva peterka izzivalcev iz Domžal pa Tibor Mirtić, Lovro Buljević, Urban Oman, Niko Bačvić in kapetan Blaž Mahkovic. S trojko je tekmo odprl Radović.