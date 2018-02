Spet bo vroče med Real Madridom in Barcelono

Evroliga, 23. krog

V 23. krogu košarkarske Evrolige bo največ pozornosti kanila prav zadnja tekma med Real Madridom in Barcelono, kar bo ponovitev španskega pokalnega finala, v katerem so Katalonci prišli do lovorike. Ali bosta Luka Dončić in Anthony Randolph vrnila udarec? V petek bo tudi slovenski derbi med Aleksejem Nikolićem in Alenom Omićem.