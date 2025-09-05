V Nemčiji se obeta "slovenski" obračun

Nadaljujejo se tekme hokejske lige prvakov. Petek prinaša slovenski obračun. V Bremerhavnu bodo Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča pričakali Grenoble vratarja Matije Pintariča in selektorja reprezentance Eda Terglava. Nemci so pri eni zmagi, Francozi pri nič točkah. Stoodstotni Kometa Brno vratarja Gašperja Krošlja se bo po tretjo zmago odpravil k Bolzanu. Švicarski Zug, za katerega je na prvih dveh tekmah sezone priložnost dobil Nik Christian Petrovič, bo tretjo zmago napadal doma proti Ingolstadtu.

Matic Török je v četrtek s finskim Ilvesom premagal prvaka lige ICE Salzburg, tako da ostaja pri maksimalnem izkupičku, medtem ko je avstrijski kolektiv prvič izgubil. Slovenski napadalec, ki je na prvih dveh obračunih obakrat zadel, je na ledu preživel slabih 16 minut in enkrat streljal na gol tekmeca.

Matic Török se je z Ilvesom v četrtek veselil tretje zmage. Foto: Guliverimage

Podprvak IceHL Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, pa je pri švedskem podprvaku SHL Brynas izgubil z 2:4. Za Korošce je bil to drugi poraz. Muršak je igral 16 minut in pol, Gomboc pa dve manj.

Hokejska liga prvakov, tretje tekme:

Četrtek, 4. september

Petek, 5. september

Lestvica

