Madridčani v finalu, Dončić prispeval svoj delež #video

Košarkarji Reala so se uvrstili v finale španskega prvenstva. Gran Canario so na tretji tekmi polfinala še tretjič premagali in zdaj čakajo, s kom se bodo merili za naslov prvaka. V drugem polfinalu Baskonia vodi proti Barceloni.