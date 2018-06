Srbski obisk iz Kalifornije: kaj zmore Luka Dončić?

Madridski Real je v torek zvečer v drugi tekmi polfinala državnega prvenstva v svojem WiZink Centru zanesljivo ugnal Gran Canario (92:83). Med vlečnimi konji evropskega klubskega prvaka je bil znova najkoristnejši košarkar evrolige in lige ACB Luka Dončić, ki je v dobrih 27 minutah dosegel 14 točk, ujel sedem odbitih žog in soigralcem namenil prav toliko asistenc. Zgledno statistiko je začinil še z nekaj atraktivnimi potezami.

Kaj sta videla gosta iz ZDA?

Med natančno 9.256 gledalci sta bila na tribunah madridske dvorane dva prav posebna gosta. Dončića sta imela namreč pod drobnogledom predsednik Sacramento Kings Vivek Ranadive in športni direktor Vlade Divac. Njun obisk ne bi bil nič posebnega, če ne bi imel prav klub iz Kalifornije pravice drugega izbora na bližajočem se naboru lige NBA (21. junij). Medtem ko se večina prvih favoritov nabora te dni dokazuje na preglednih treningih klubov, pa bo Luka vse do zadnjega na ogled na tekmah.

Ayton v Phoenixu

Neuradni prvi favorit nabora Deandre Ayton se prav danes mudi na treningu moštva Phoenix Suns, ki bo čez dobra dva tedna izbiral prvi. Športni direktor Phoenixa Ryan McDonough in kar 216 centimetrov visoki bahamski center z ameriškim potnim listom, ki se je v pretekli sezoni dokazoval kot novinec v dresu univerzitetne ekipe Arizone, bosta nato stopila pred sedmo silo. Vseeno ne gre pričakovati, da bodo pri Phoenixu že zdaj razkrili svoje karte in sporočili, za koga se bodo odločili.

Sacramento, Atlanta, Memphis, Dallas …

Če so bili ameriški mediji in analitiki nabora še pred nekaj tedni enotni pri mnenju, da bo Sacramento zgolj čakal, ali mu bo Phoenix prepustil Aytona ali Dončića, pa seje v zadnjem obdobju zgodil manjši zasuk. Po zadnjih namigih namreč ni izključena možnost, da bi prednost pred 19-letnim Ljubljančanom dobil tudi Marvin Bagley ali morda celo Mohamed Bamba. Vse to so resda zgolj predvidevanja, a po tem scenariju bi možnost za pogodbo z Dončićem lahko dobili Atlanta, Memphis ali celo Dallas.

Ga bo pričakal Dirk Nowitzki?

Pred dnevi je o Dončiću za Dallasnews spregovoril tudi športni direktor Dallasa, kjer imajo bogato in zelo uspešno evropsko izkušnjo z Dirkom Nowitzkim. Ta je v ligi NBA debitiral še pred Dončićevim rojstvom, a še vedno igra. In to zelo uspešno. "Je edinstven in pripravljen na ligo NBA. Kot zelo mlad je odigral veliko vlogo pri Realu in reprezentanci. Vedeti pa mora, da ga čaka neka nova raven. Tudi Nowitzki je potreboval nekaj sezon, da se je prilagodil," o Dončiću razmišlja prvi športi direktor Dallasa Donnie Nelson.

Kako bodo izbirali klubi na naboru?

1. Phoenix

2. Sacramento

3. Atlanta

4. Memphis Grizzlies

5. Dallas Mavericks

6. Orlando Magic

7. Chicago Bulls

8. Cleveland Cavaliers

9. New York Knicks

10. Philadelphia 76ers

11. Charlotte Hornets

12. Los Angeles Cliippers

13. Los Angeles Clippers

14. Denver Nuggets

15. Washington

16. Phoenix

17. Phoenix

18. Atlanta

19. San Antonio

20. Indiana

21. Minnesota

22. Chicago

23. Utah

24. Portland

25. LA Lakers

26. Philadelphia

27. Boston

28. Golden State

29. Toronto

30. Houston