Bo Luka Dončić res "šele" četrti nabor lige NBA?

Do nabora lige NBA sta še dva tedna. Medtem ko je iz dneva v dan bolj očitno, da bo številka ena 216 centimetrov visoki DeAndre Ayton z Bahamov, je prihodnost Luke Dončića vedno manj jasna. Po zadnjih predvidevanjih, ki sta ju objavila ESPN in Sports Illustrated, naj bi Ljubljančan zasedel četrto mesto ter pristal v Memphis Grizzlies.

Letošnji nabor, ki bo potekal 21. junija v Brooklynu, je letos še posebej pod drobnogledom košarkarskih strokovnjakov, saj tako talentirane generacije igralcev že dolgo ni bilo. Ameriški portali, ki se ukvarjajo z napovedmi nabora oziroma predvidevanji, so v večini že ustoličili številko ena. To naj bi bil DeAndre Ayton, ki je včeraj opravil predstavitev in trening pri Phoenix Suns, ki ima pravico do prvega izbora. Ayton je nato stopil pred novinarje in samozavestno dejal, da ve, da bo on številka ena in da sploh ne namerava obiskati ostalih klubov.

Dončić bi lahko pristal v Memphis Grizzlies, kjer je trenutno prvi zvezdnik Španec Marc Gasol Foto: Sportida

Kar se tiče Luke Dončića, se položaj spreminja iz dneva v dan. Čeprav so mu med sezono mnogi napovedovali številko ena, po osvojitvi evrolige in naziva MVP evrolige tudi dvojko, je zdaj 19-letni Dončić zdrsnil na četrto mesto. Vsaj tako meni Jonathan Givony, strokovnjak za draft pri ESPN, ki pravi, bosta tako Sacramento Kings kot Atlanta Hawks izpustila Dončića in raje izbrala visoke igralce, kot so Marvin Bagley III, Jaren Jackson Jr. in Mohamed Bamba.

V tem primeru bi Dončić pristal v Memphis Grizzlies, kjer je trenutno prvi zvezdnik Španec Marc Gasol. Ta je bil tekom sezone večkrat zelo kritičen do moštva in je napovedal odhod iz kluba, če ne bo ustreznih okrepitev. Prav Dončić naj bi bil tisti ključni igralec, ki bi prepričal Gasola za nadaljevanje zgodbe v Memphisu, ki med drugimi razpolaga z Mikom Conleyjem, Chandlerjem Parsonsom, JaMychalom Greenom in Dillonom Brooksom.

Dončić ima do 11. junija čas, da se odjavi od nabora. Foto: Reuters

S četrtim mestom bi Luka izgubil kar nekaj denarja

S padcem na četrto mesto bi Dončić izgubil tudi precej denarja, bolj natančno 1,6 milijona dolarjev. Prvi izbor ima namreč za prvo sezono zagotovljeno plačo v višini 5,8 milijonov dolarjev, drugi 5,2, tretji 4,7 in četrti 4,2 milijona dolarjev. Dončić ima do 11. junija čas, da se odjavi od nabora.

Dončić je medtem z mislimi v španskem prvenstvu. Real Madrid v polfinalu proti Gran Canarii vodi z 2:0 in ima že danes zvečer priložnost, da si zagotovi finale. V drugem paru Baskonia vodi proti Barceloni prav tako z 2:0.

Razplet španskega prvenstva je pomemben tako z vidika udeležbe Dončića na naboru v Brooklynu kot za slovensko reprezentanco. Če bo Dončič odšel v ZDA, ga zelo verjetno ne bo na kvalifikacijskih tekmah 28. junija s Španijo in 1. julija s Črno goro v Stožicah. A to ne bo znano praktično vse do zadnjega dne. Španska liga ima namreč dve opciji glede datumov finala. Če se bosta polfinala končala v treh ali štirih tekmah, se bo finale začel 13. junija in končal najkasneje 22. junija, če bo o prvaku odločala peta tekma, sicer pa ostaja prvoten razpored, ki predvideva prvo tekmo 15. junija, četrto 21. junija in zadnjo dva dni po draftu.