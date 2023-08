Slovenci odpirajo svetovno prvenstvo, Dončić opozoril na napako

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Slovenije bodo danes ob 13.30 začeli nastope na 19. svetovnem prvenstvu na Okinavi. Njihov prvi tekmec v skupini F bo Venezuela, ki je proti Sloveniji na treh medsebojnih obračunih še brez uspeha. Že pred tem bosta v isti skupini ob 10. uri na delu reprezentanci Zelenortskih otokov in Gruzije.

SP V košarki 2023, 1. dan

SP v košarki 2023, 2. dan:

Za Slovenijo je to četrto svetovno prvenstvo po Japonski 2006, Turčiji 2010 in Španiji 2014. Doslej še ni izgubila uvodne tekme; v Saporu je začela s prepričljivo zmago proti Senegalu, v Istanbulu je visoko ugnala Tunizijo, na Kanarskih otokih pa je bila boljša od Avstralije za deset točk.

Napačen zapis. Na napako jih je opomnil tudi Luka Dončić Foto: Instagram Za Slovenijo bo to 23. tekma na SP, kaj drugega kot 13. zmaga pa bi bila prava senzacija. Luka Dončić in ostali izbranci selektorja Aleksandra Sekulića sodijo med kandidate za visoka mesta, Venezuela pa je ponosna, da se je v hudi konkurenci vseameriških reprezentanc drugič zaporedoma prebila na SP. Venezuela, s katero je Slovenija nazadnje igrala v kvalifikacijah za olimpijske igre 2021 v Kaunasu in jo premagala z 98:70, ima v svoji vrsti zgolj enega igralca, ki nastopa zunaj domovine, Michaela Carrero, člana španskega Estudiantesa.

Slovenija bo tako kot na preostalih dveh tekmah v skupini E – v ponedeljek ob 13.30 sledi Gruzija, v sredo, 30. avgusta, ob isti uri pa Zelenortski otoki – v vlogi nespornega favorita.

Nepravilen zapis, Dončić je opozoril na napako

Pred uvodno tekmo je Luka Dončić opozoril na napačen zapis slovenske države. Tamkajšnji organizatroji so namesto črke e, uporabili črko a - Slovania namesto Slovenia. Slovenske košarkarje ta napaka zagotovo ne bo zmedla pred uvodno tekmo prvenstva. Morda jih bo le še dodatno podžgala.

Med drugim bodo svoje prve tekme na svetovnem prvenstvu danes odigrali tudi Srbi, Grki, Španci in Američani. Vse drugo kot njihove zmage bi bilo danes veliko presenečenje.

Lestvice:

Preberite še: