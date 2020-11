Slovensko delo še ni končano

Tudi petkove in sobotne prve tekme drugega od treh kvalifikacijskih oken za EuroBasket 2022 so postregle z nekaj presenetljivimi rezultati, ki so še dodatno osvetlili že tako dobro znano zmedo v evropski reprezentančni košarki kot talcu evrolige in lige NBA. Tako so Švicarji presenetili Srbe, Izraelci so ugnali Špance, Danci Litovce, Turki ostajajo brez zmage … Slovenija se tokrat ni znašla v območju žrtev kvalifikacijske loterije, saj je v prvi tekmi ljubljanskega ''mehurčka'' v Stožicah premagala Ukrajino. Na koncu resda ''le'' z enajstimi točkami naskoka (84:73), a velja dodati, da je vodila od prve do zadnje minute, po sanjskem začetku pa že v prvem polčasu celo s +31.

''Čeprav sem bil zadovoljen z delom na treningih, pa so celo mene košarkarji nekoliko presenetili z odzivom in odprtjem tekme. S ponosom sem jih gledal, kako so nadigrali Ukrajino. Energija je bila prava. Fantje so tekli in si medsebojno pomagali. V tem ritmu seveda nismo mogli zdržati celotne tekme, saj tudi Ukrajina ni naiven tekmec. V drugem polčasu so nas deloma ustavili, a v ključnih trenutkih je do izraza prišla naša ekipna igra. Vzponi in padci so del tekme. Pomembno je, da smo na koncu mi zmagovalci,'' je bil po prvem paru točk v vlogi selektorja zadovoljen Aleksander Sekulić, katerega največji dosežek je, da je z obrazov slovenskih košarkarjev izbrisal anemični izraz, značilen v predhodnem obdobju.

Slovenska začetka peterka Rupnik, Morgan, Murić, Blažič in Lapornik se je izkazala za zelo učinovito. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ključno vlogo so v soboto v praznih Stožicah po pričakovanjih odigrali pregovorno borbeni Jaka Blažič (23 točk, 10 skokov), ki je odlično klubsko formo prenesel še v reprezentanco, čvrsti gospodar rakete Jordan Morgan (13 točk, 11 skokov), in kot prvi dirigent Luka Rupnik (12 točk, 7 asistenc), ki je z lucidnostjo, izvrstnim pregledom, občutkom za gibanje ekipe ter prenekaterimi idejami skrbel, da so bili boljši tudi vsi soigralci. Priložnost je poleg njega dobila deseterica, medtem ko pa je selektor Jurija Macura nekoliko nepričakovano pozabil na klopi za rezervne igralce, Blaž Mesiček, Miha Škedelj in Urban Durnik pa so tekmo spremljali s tribune.

Je pa zato prvič na uradni tekmi dres Slovenije oblekel Luka Lapornik, ki se je znašel celo v prvi peterki, na koncu pa je v dobrih 22 minutah prispeval sedem točk. ''Vesel sem bil že vabila, za katerega pa menim, da je bilo zasluženo. A pomemba je predvsem zmaga. Ta je plod vrhunske igre v obrambi v prvem polčasu, iz katere se je rojevala tudi sproščenost v napadu. Vidi se, da smo boljši, ko smo agresivnejši. Ko tega ni bilo, so igrali tudi Ukrajinci. Znašli smo se v težavah, se izvlekli in zasluženo zmagali,'' je bil po tekmi zadovoljen 97. košarkar, ki je zaigral za člansko izbrano vrsto.

"Naše delo še ni končano," opozarja Luka Rupnik. Foto: Vid Ponikvar

''Že po odhodu iz slačilnice smo nehali razmišljati o Ukrajini,'' pa je na dejstvo, da že v nedeljo malce čez 20. uro Slovence čaka obračun z Avstrijo, opozoril selektor Sekulić. Motiv ne bi smel biti sporen, saj zmaga še pred februarskim kvalifikacijskim oknom prinaša zanesljivo uvrstitev na EuroBasket 2022. Vsaj na papirju bi morali imeti gostitelji ''mehurčka'' nekoliko lažje delo kot dan pred tem. V praksi pa bo vse odvisno od pristopa. Ob vsaj približno takšni energiji, kakršno so kapetan Edo Murić in druščina kazali v prvih dveh četrtinah tekme proti reprezentanci iz nekdanje žitnice Evrope, zmaga nad severnimi sosedi in podaljšanje niza nastopov na evropskih prvenstvih ne bi smela biti vprašljiva.

''Čaka nas nevaren tekmec, ki je v primerjavi s februarskim obračunom v Kopru nekoliko drugačen. Morda smo zaradi urnika v primerjavi z Avstrijo v nekoliko podrejenem položaju. Po drugi strani pa bi bila lahko dobra sobotna tekma tudi naša prednost,'' razmišlja Sekulić, prepričan o tem, da bosta za pravo nedeljsko podobo ključna dobra regeneracija in osredotočenost. Da slednja ne bi smela biti vprašljiva, ga miri Luka Rupnik. ''Pomembno je, da se fizično spočijemo. Verjamem, da nas bo trenerski štab po opravljenem 'skavtingu' v sicer omejenem časovnem obsegu znal seznaniti s ključnimi poudarki avstrijske igre. Delo še ni končano. Da, premagali smo Ukrajino. A prišli smo po dve zmagi,'' je odločen prvi organizator igre slovenske reprezentance v tem kvalifikacijskem oknu.