Slovenski vrhunski šport na udaru

Že brez prisotnosti koronavirusa imajo v slovenskih ekipnih športnih kolektivih, ki se "gredo" evropske zgodbe, obilico preglavic, s prihodom največjega sovražnika na svetu pa je še toliko težje. Boj za vsak evro je posledično neizprosen. In slovenski klubi si v teh težkih časih želijo, da bi imeli takšen "tretma", kot ga imajo v drugih državah, ko pride do pozitivnega primera posameznika na covid-19 in ko tega le izolirajo od preostale ekipe.

Ob vnovičnem hitrem širjenju koronavirusa po vseh državah se pojavljajo številna vprašanja, a natančnih odgovorov še ni, je pa zato ogromno nejasnosti. Pogled v bližnjo prihodnost je zamegljen.

Ni pa malo takšnih, ki se bojijo pogledati v nekoliko bolj oddaljeno prihodnost. Nič drugače ni v slovenskih ekipnih športnih kolektivih. Klubi že tako ali tako pogrešajo gledalce na tribunah, zdaj pa imajo nekateri zaradi prisotnosti bolezni covid-19 v lastni sredini celo težavo z igranjem tekme. Tekme, na katerih predstavljajo svojo državo v tujini.

Zadnji tovrstni primer je pri Cedeviti Olimpiji, kolateralna škoda pa je bila Krka. Ker so pri košarkarju ljubljanskega moštva ugotovili prisotnost bolezni covid-19, so morali vsi predstavniki obeh ekip, ki sta v nedeljo igrali tekmo 1. kroga lige ABA, v desetdnevno karanteno, kot velevajo pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Olimpija tako ne bo mogla igrati sredine tekme EuroCupa proti Bursasporju, sobotne v ligi ABA proti Koper Primorski in vnovične evropske tekme proti Gran Canarii prihodnjo sredo. Krka bo denimo ob tekmi s Podčetrtkom in Igokeo, s katero bi se morala pomeriti v okviru regionalne lige ABA.

V tujini imajo ekipni kolektivi drugačen "tretma" kot v Sloveniji. Država jim gre naproti.

Zanimivo je, da so imeli pri španski Gran Canarii prav tako pozitiven primer in so košarkarja le odstranili iz pogona v samoizolacijo, preostali igralci pa bodo to sredo nadaljevali z nastopanjem v EuroCupu.

Bo Olimpija sredino tekmo EuroCupa z Bursasporjem izgubila z 0:20, ker košarkarji ne bodo mogli stopiti na parket? Zaradi enega pozitivnega primera v ekipi je morala namreč celotna ekipa v desetdnevno karanteno. Foto: ABA/Aleš Fevžer

Pravila Evrolige in EuroCupa, ki sta najelitnejši evropski klubski košarkarski tekmovanji, namreč velevajo, da mora klub igrati tekmo, če ima vsaj osem košarkarjev zdravih oziroma negativnih na koronavirus. V nasprotnem primeru se tekma beleži kot poraz z 0:20. In prav zaradi prisotnosti koronavirusa velja obvezen protokol, da se morajo košarkarji v teh dveh tekmovanjih dvakrat tedensko testirati – prvič tri dni pred tekmo, drugič dan po njej.

V vseh državah, iz katerih prihajajo tekmeci ljubljanskega moštva – Španija, Turčija, Francija in Italija – gredo svojim klubom v takšnih primerih naproti in jim dovolijo nastopiti s preostalimi zdravimi igralci, če pride do pozitivnega primera, ki ga izolirajo od zdravega jedra ekipe.

Pozitivne pošljejo v izolacijo, preostali lahko trenirajo in tekmujejo

Foto: Getty Images V Rusiji je denimo moskovski CSKA brez pozitivnih košarkarjev na covid-19 med koncem tedna odigral tekmo regionalne lige VTB. Da imajo v svojih vrstah pozitivne košarkarje na koronavirus, so izvedeli po testiranju dan po evroligaški tekmi (1. oktober) z Barcelono (pri Kataloncih je bil prav tako okužen trener Šarunas Jasikevičius). Zanimiv podatek je tudi ta, da je na omenjeni evroligaški tekmi sodil slovenski sodnik Damir Javor, ki je bil nato v nedeljo delivec pravice na slovenskem derbiju lige ABA med Olimpijo in Krko. Na derbiju, na katerem sta ekipi ob polčasu izvedeli, da je bil košarkar Olimpije pozitiven.

Enako "ugodnost" kot v Rusiji imajo denimo v sosednji Avstriji, kjer je imel pred dnevi nogometni klub Red Bull Salzburg pozitivne nogometaše. Te je poslal v samoizolacijo, medtem pa ob koncu tedna s preostalimi nogometaši odigral tekmo avstrijskega prvenstva.

Nič drugače ni v Angliji, kjer imajo denimo tudi pri Liverpoolu okužene nogometaše, z zdravimi pa so odigrali tekmo tamkajšnjega prvenstva.

Evrope konec, preden se je sploh dodobra začela?

Foto: Getty Images Pozitiven primer so zabeležili v portugalski nogometni reprezentanci. Dan pred dvobojem s Španijo so iz moštva odstranili nogometaša Joseja Fonteja, preostali z negativnim izidom pa bodo lahko odigrali reprezentančno tekmo.

Če se v naši državi ne bo kaj premaknilo, potem se lahko slovenski klubi, ki so še aktivni v evropskih ekipnih tekmovanjih, znajdejo v velikih težavah. Dejstvo je, da koronavirus najde pot tudi tja, kjer se ne pričakuje, pa čeprav se še izdatneje upoštevajo vsi predpisani varnostni ukrepi. Evropska sezona bo ob pozitivnih primerih in dodeljenih karantenah tako praktično končana, preden se je dodobra šele začela. To za seboj potegne marsikaj. Verjetno se lahko tudi pokrovitelji vprašajo, zakaj bi še vlagali v šport, če se ga "ne morejo iti" oziroma se na nastale nevšečnosti ne morejo prilagoditi ...

"Priporočil se moramo držati in jih spoštovati. Je pa vprašanje, kam nas bo to pripeljalo, če bodo morale celotne ekipe v karanteno ob vsakem pozitivnem rezultatu," je previdno govoril tudi selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek.