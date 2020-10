Zmaji se niso izognili karanteni

Pri Cedeviti Olimpije so se na vse pretege trudili, da bi se izognili desetdnevni karanteni, potem ko je bil eden od članov prve ekipe okužen z novim koronavirusom. Ljubljančani so se po nedeljski tekmi proti Krki, med katero so tudi izvedeli za pozitiven rezultat, ponovno testirali. Rezultati ponovnega testiranja so bili enaki: en okužen košarkar, vsi preostali negativni. Zaradi tega Olimpija ostaja v karanteni, ki je po odločbi Nacionalnega inštituta za javno zdravje odrejena za deset dni.

Uradno v Stožicah še niso odpovedali sredine tekme EuroCupa proti turški zasedbi Frutti Extra Bursaspor, ki je sicer že od ponedeljka v Ljubljani. Še vedno namreč upajo na "milost" NIJZ, saj, kot poudarjajo "predlagajo, da bi okuženi košarkar ostal v karanteni, preostali pa bi nadaljevali delo". Če bo prošnja zavrnjena, bo Olimpija prisiljena odpovedati sredino tekmo, ta pa bo registrirana z rezultatom 20:0 v korist turških prvoligašev.

Jurica Golemac je moral prekiniti delo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaji bi morali v prihodnjih desetih dneh odigrati skupno tri tekme. Ob že omenjeni bi morali v soboto gostovati pri Kopru Primorski, prihodnji torek pa gostiti Gran Canario. "Če bo tekma prestavljena, bo ljubljanski klub o tem javnost obvestil v prihodnjih dneh," sporočajo iz kluba ter ob tem opozarjajo na razhajanja med pravili iger v različnih državah in usmeritvami mednarodnih tekmovanj.

"V vseh državah, iz katerih prihajajo naši tekmeci, so predpisi drugačni. V skladu s propozicijami tekmovanja lahko v primeru enega pozitivnega ali celo več pozitivnih primerov znotraj ekipe še vedno nastopijo na tekmi in nadaljujejo trenažni proces, seveda ob tem, da preostanek ekipe prejme negativne izide testiranja in da je igralec, ki prejme pozitiven rezultat, umaknjen v samoizolacijo," je v uradni izjavi problematiko izpostavil direktor kluba Davor Užbinec. Dodal je: "Apeliramo na odgovorne, da spremenijo veljavne predpise, omejitve in smernice ter dovolijo, da vse slovenske športne ekipe v primeru pozitivnega primera znotraj ekipe športnika ali športnico pošljejo v karanteno, vsi preostali športniki in športnice pa, ob predložitvi negativnega testa, lahko nadaljujejo trenažni proces."