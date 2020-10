Krka v 10-devno karanteno, Olimpija pa …

Košarkarje Cedevite Olimpije in Krke je po nedeljski tekmi v Stožicah pot vodila v samoizolacijo, saj so bili v ljubljanskem taboru obveščeni o pozitivnem testu na nedavnem testiranju na novi koronavirus. Dan pozneje iz obeh štabov prihajajo različne informacije. Dolenjce je že doletel ukrep, to je odredba o 10-dnevni karanteni, medtem ko pa Ljubljančani ob vnovičnem testiranju vseh igralcev in strokovnega štaba iščejo pot, po kateri bi se ukrepu izognili.

"Vlagamo velike napore, da bi v skladu z navodili NIJZ nastale ukrepe omilili, predvsem pa skrajšali," sporočajo iz Novega mesta. Krka bi sicer morala v tem tednu najprej v sredo v okviru tretjega kroga domačega prvenstva gostiti Terme Olimio Podčetrtek, nato v soboto v ligi ABA Igokeo, prihodnjo sredo pa v DP še Koper Primorsko.

Cedevita Olimpija medtem še ni bila deležna enakega ukrepa NIJZ. Kot so nam pojasnili v klubu, so v stalnem stiku s predstavniki omenjenega inštituta in ministrstvom za zdravje, odločitev o dolžini karantene pa bo po vsej verjetnosti padla po rezultatih vnovičnega testiranja. V Stožicah namreč ne izključujejo možnosti "lažno pozitivnih testov".

Olimpija bi sicer morala v sredo odigrati domačo tekmo 2. kroga EuroCupa (Bursaspor), v soboto pa gostovati pri Primorski v Kopru.