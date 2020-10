Koronavirus našel pot v vrste košarkarske Olimpije: v zraku negotovost

Uvodni obračun lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije uspešno prestali, potem ko so v slovenskem derbiju premagali Krko. A že med polčasoma izvedeli za slabo novico. Eden izmed košarkarjev je bil namreč pozitiven na koronavirus. Kakšni bodo naslednji koraki za obe moštvi, še ni jasno. Tako pri Olimpiji kot pri Krki bodo namreč zdaj čakali na navodila NIJZ.

Pri Cedeviti Olimpiji tedensko opravljajo dve testiranji na covid-19. Takšen protokol veleva tekmovanje v EuroCupu. Prvega opravijo tri dni pred tekmo, drugega dan po njej. Zmaji so v sredo gostovali v Franciji in nato v četrtek opravili teste, prav vsi rezultati so bili takrat negativni.

Med polčasoma prejeli slabo novico

Vnovič so morali na bris v nedeljo, torej tri dni pred sredinim obračunom v Stožicah, kjer bo gostoval turški Bursaspor. Rezultate so pričakovali v ponedeljek zjutraj, a so jih dobili že med polčasoma, ki ga je Krka dobivala s 36:33 – Dolenjci so bili zlasti v uvodnih minutah izjemno uspešni, potem ko so vodili s 15:2.

Jaka Blažič je v zaključku uspešno metal proste mete. Foto: ABA/Aleš Fevžer

Eden od košarkarjev je bil pozitiven. Imena pri Olimpiji sicer niso razkrili, a se je dalo hitro sešteti, kdo bi to lahko bil. V drugem polčasu ni bilo več na klopi Alena Hodžića, priložnost za igro pa je dobil celo Dan Duščak - njegov prihod na parket je ljubljanska publika z velikim navdušenjem pozdravila.

Pozitiven košarkar tudi pri Gran Canarii, ki je v Olimpijini skupini Da imajo okuženega košarkarja s covid-19, so sporočili tudi iz ekipe Gran Canaria, ki igra v isti skupini EuroCupa kot Cedevita Olimpija.

Košarkarji Olimpije, Krke in sodniki v 24-urno izolacijo

Kljub negativni novici se košarkarji Olimpije niso pustili zmesti in v drugem polčasu vnovčili kakovost, ki jo imajo. Najbolj razpoloženi za igro so bili trije Američani – Rion Cortez Brown (21), Kendrick Perry (13) in Mikael Hopkins (12). Toliko točk je dal tudi kapetan Jaka Blažič, ki je vajeti prevzel v zaključku tekme in z natančnim izvajanem prostih metov (zadel je vseh pet) pripomogel, da je zmaga ostala doma. Pri gostih je tako kot na superpokalni tekmi, ki jo je prav tako dobila Olimpija, ogromno preglavic povzročal izkušeni Rok Stipčević z 18 točkami.

Rok Stipčević je tudi tokrat povzročal preglavice košarkarjem Cedevite Olimpije. Foto: ABA/Aleš Fevžer

Drugačna pravila glede koronavirusa: Slovenija vs EuroCup V kolikor je v kakšni od slovenskih športnih ekip nekdo pozitiven na covid-19, gre celotna ekipa v karanteno. Takšna so namreč pravila v naši državi. Drugače pa velja v tekmovanju EuroCup, kjer lahko ekipe igrajo tekme, dokler imajo na voljo osem zdravih košarkarjev. Zato bo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo v prihajajočem tednu. Ljubljančani bi namreč morali v sredo igrati tekmo drugega kroga EuroCupa proti turškemu Bursasporju. Nič drugače ni za košarkarje Krke, ki imajo v sredo na sporedu tekmo državnega prvenstva proti Podčetrtku.

Po tekmi je sicer bila novinarska konferenca, a na njen ni bilo košarkarjev in trenerjev iz obeh taborov, saj so morali prav vsi v 24-urno izolacijo. Zato pa je spregovoril direktor ljubljanskega kluba Davor Užbinec: "Na žalost ne moremo analizirati tekme in govoriti o njej. Ob polčasu smo dobili informacijo, da je eden od naših košarkarjev pozitiven na covid-19. Po povratku iz Francije, kjer smo igrali tekmo Eurocupa, smo se testirali in vsi rezultati so bili negativni. Danes smo se ponovno po protokolu morali testirati, da bi lahko igrali sredino tekmo EuroCupa. Rezultate smo pričakovali jutri, ob polčasu pa dobili informacijo, da je eden od košarkarjev pozitiven. Nenehno smo v stiku z NIJZ. Vsi naši košarkarji, kakor tudi Krkini ter sodniki so šli nemudoma v 24-urno izolacijo, dokler ne bomo dobili nadaljnja navodila, kaj narediti. Košarkar ni imel nobenih simptomov."