Koronavirus vnesel nemir v vrste Olimpije in Krke, upajo na pomoč pristojnega ministrstva

Med polčasoma nedeljske tekme 1. kroga lige ABA je kot strela z jasnega usekalo v tabor Cedevite Olimpije in Krke. V ljubljanskem taboru so dobili izvide testiranja za koronavirus, pri enem košarkarju je bil pozitiven. Danes so opravili vnovično testiranje, ves čas pa so v pogovorih z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

Lovke koronavirusa, ki povzroča negotovost po vsem svetu, so našle pot tudi v vrste Cedevite Olimpije. Za neprijetno novico, da je eden od košarkarjev pozitiven, so izvedeli med polčasoma nedeljske tekme lige ABA proti Krki.

Tekmo jim je NIJZ pustil odigrati do konca, nato pa so dobili vsi akterji odredbo, da morajo v 24-urno izolacijo.

Dolenjci so medtem že sporočili, da jih je doletel ukrep, torej odredba o 10-dnevni karanteni. Ljubljančane čaka identičen korak, a poskušajo rešiti nastal položaj drugače. V nekateri evropskih državah imajo do ekipnih športov namreč milejše prijeme in gredo v karanteno le okuženi, preostali, ki niso, pa lahko nadaljujejo treninge in tekme.

Trije rezultati ponedeljkovih testov pokazali negativen rezultat Pri Cedeviti Olimpiji so že dobili rezultate ponedeljkovih testiranj za tri člane ekipe, ki so v stiku s košarkarji in se držijo vseh predpisanih protokolov glede distance, nošenja zaščitne maske ... Športni direktor Sani Bečirović, vodja ekipe Matko Jovanović, in predstavnik za stike z javnostjo Tine Ružič sta imela negativen rezultat pri testiranju za covid-19, medtem ko na rezultate košarkarjev še čakajo. Prav ti trije pa so edini, ki so v stiku s košarkarji, medtem ko direktor, predsednik in drugi člani vodstva ne.

Upajo, da jim bosta nasproti prišla Ministrstvo za zdravje in NIJZ

Kdaj bo Jurica Golemac lahko spet treniral košarkarje in jih vodil na tekmah, še ni znano. Foto: ABA/Aleš Fevžer Prav to je tudi tema pogovorov z Ministrstvom za zdravje. Edina možnost, da se izognejo karanteni, je morebitna odločba pristojnega ministrstva. V takšnem primeru bi pri NIJZ morda pustili izjemo in bi košarkarji Cedevite Olimpije in tudi Krke lahko nadaljevali treninge. Jasno, tisti, ki so negativni na koronavirus.

V Stožicah so danes opravili vnovičen test, če bi morebitni drugi pri okuženem košarkarju pokazal negativen rezultat. Kar nekajkrat se je namreč že zgodilo, da testi niso bili najbolj zanesljivi. Če bi se zgodil ta scenarij, bi morali prav vsi vključeni v tekmovalni pogon Olimpije še na en test – torej tretjega v treh dneh. V primeru vnovičnega negativnega rezultata bi lahko nadaljevali delo.

Če pa bo današnji test pri košarkarju še enkrat pokazal prisotnost covid-19, bi morali vsi v 10-dnevno karanteno, kar bi pomenilo, da ne bi odigrali sredine tekme EuroCupa proti turškemu Bursasporju, sobotne v okviru lige ABA proti Koper Primorski, v zraku pa bi bila tudi naslednja evropska tekma proti Gran Canarii, ki je v nedeljo prav tako obvestila, da ima v svojih vrstah okuženega košarkarja. Tekma tamkajšnjega državnega prvenstva proti Barceloni je bila tako prestavljena na 20. oktober.

Košarkarji brez košarke, na slabšem tudi navijači

Košarkarji Krke bi morali ta teden odigrati tekmi proti Podčetrtku in Igokei. Za zdaj imajo odredbo o 10-dnevni karanteni. Foto: ABA/Aleš Fevžer Sicer pa morajo pri Olimpiji tedensko opraviti kar dva testa, kot velevajo pravila v EuroCupu. Prvega tri dni pred tekmo, drugega dan po dvoboju. Zanimivo je, da so bili vsi rezultati četrtkovega negativni, tri dni pozneje pa je bil eden od košarkarjev že okužen.

Če bo ukrep NIJZ obveljal in ga ne bo mogoče izpodbiti, bodo na slabšem tudi pri Krki. Novomeščani bi morali v sredo igrati obračun s Podčetrtkom, v soboto pa v okviru lige ABA gostiti Igokeo.

A ne bodo na slabšem le košarkarji, ampak tudi privrženci tega športa. Raje ne pomislimo, kaj bi se zgodilo, če bi se zgodba večkrat zaporedoma ponovila. Zato bi bilo verjetno smotrno poiskati rešitev za ekipne športe, da bodo lahko tudi v času zahrbtnega koronavirusa preživeli.