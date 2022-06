Slovenski košarkarji začenjajo z nastopi na SP

Slovenske barve bodo na prvenstvu branili Jure Ličen, Jakob Strel, Adrian Hirschmann in Gašper Jordan Rojko, selektor reprezentance pa je Matic Vidic. Ličen, Rojko in Strel so bili ta mesec v Tel Avivu skupaj s Stojanom Đekanovićem uspešni tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 3x3, ki ga bo med 9. in 11. septembrom gostil avstrijski Gradec.

Na SP v Belgiji bo tako v moški kot ženski konkurenci nastopilo po 20 reprezentanc, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Reprezentance so razdelili v štiri skupine, Slovenci pa bodo igrali v predtekmovalni skupini D.

Prva dvoboja Slovence čakata že v torek, 21. junija, ko se bodo ob 17.30 najprej pomerili z Belgijo, ob 22.10 pa še z Združenimi državami Amerike. Po dnevu počitka se bodo v četrtek, 23. junija, ob 17. uri pomerili z Avstrijo in za konec skupinskega dela ob 22.10 še z Egiptom. Prvouvrščena reprezentanca se bo uvrstila neposredno v četrtfinale, druga in tretja pa bosta odigrali dodatno tekmo za preboj med najboljših osem proti tekmecem iz skupine A.

Selektor Matic Vidic. Foto: Vid Ponikvar

Tekme skupinskega dela za ženske in moške bodo na sporedu med 21. in 24. junijem, 25. junija bosta na sporedu osmina in četrtina finala, v nedeljo, 26. junija, pa polfinalni obračuni ter dvoboji za medalje. "Na svetovno prvenstvo gremo še v mlajši zasedbi, kot pred časom na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, saj je Hirschmann v postavi zamenjal Đekanovića. Za vse te fante bo to nova izkušnja ter nadaljnji korak pri razvoju te mlade ekipe. Vozovnico za nastop na prvenstvu smo dobili namesto Rusov in vsekakor bomo v Belgiji skušali upravičiti to zaupanje," je dejal selektor Vidic.

"Naša skupina je zelo zahtevna s tremi vrhunskimi reprezentancami. Tekmece poznamo in se bomo skušali na njih dobro pripraviti. Povsem neobremenjeno bomo šli iz tekme v tekmo in upali, da lahko pripravimo kakšno presenečenje," je pred začetkom prvenstva še napovedal selektor.

Na zadnjem SP pred tremi leti so slovenski košarkarji v Amsterdamu v četrtfinalu izgubili proti poznejšemu prvaku ZDA in zasedli končno sedmo mesto. Leta 2016 in 2018 so na prvenstvih na Kitajskem in na Filipinih osvojili bron. Naslov svetovnih prvakov branijo Američani, na zadnjem prvenstvu leta 2019 so bili drugi Latvijci in tretji Poljaki.