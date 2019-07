Slovenski košarkarji EP do 20 let končali na 11. mestu

Tel Aviv, EP do 20 let

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je evropsko prvenstvo v Tel Avivu končala na 11. mestu in si zagotovili obstanek v diviziji A. V Na zadnji tekmi so Slovenci premagali Črno goro s 75:73, EP pa so končali z izkupičkom treh zmag in štirih porazov.

Slovenski košarkarji so v boj za 11. mesto krenili brez poškodovanega Leona Stergarja, po tekmi premora pa se je na parket vrnil David Kralj, ki je bil v prvem delu tekme tudi najzaslužnejši za prednost Slovencev. V prvem polčasu sta se ekipi vseskozi izmenjavali v vodstvu. Slovenci večjih težav v napadu danes niso imeli, v obrambi pa sta jim največ preglavic povzročala Marko Simonović in Vuk Popović.

Miha Škedelj (8 točk v prvem polčasu) in David Kralj (12 točk v prvem polčasu) sta bila danes zelo razpoložena za igro in sta do glavnega odmora dosegla več kot polovico točk Slovenije. Prvi polčas se je končal z rezultatom 37:34 v korist Slovenije.

Uvodne minute drugega dela so pripadle slovenskim košarkarjem, ki so z delnim izidom 10:4 prišli do prve višje prednosti. S košema Škedlja in Klavžarja dobre štiri minute pred koncem tretje četrtine pa je Slovenija povedla za 13 točk.

Črnogorci so zadeli nekaj posrečenih metov in uspeli znižati zaostanek, a so slovenski fantje z zanesljivo igro v napadu uspeli obdržati prednost. Pred koncem četrtine je z atraktivnim zabijanjem navdušil Kralj in Slovenija je tretjo četrtino dobila s 57:48.

V zadnji četrtini so se Črnogorci na krilih Simonovića vrnili v igro za zmago in štiri minute pred koncem tekme znižali na 65:61. Črnogorci so se v naslednjih dveh minutah povsem približali, 50 sekund do konca je bilo 72:70 v korist Slovenije. Trideset sekund pred koncem je Klavžar s svojo deseto točko povišal na + 4, kar je bilo na koncu tudi dovolj za zmago Slovenije.

David Kralj je v statistiko vpisal 23 točk in pet skokov, Miha Škedelj 21 točk in osem skokov, odlično je v drugem delu igral tudi Nejc Klavžar, ki je tekmo končal pri 11 točkah in sedmih podajah.

