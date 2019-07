Na Dončićevo pot še en slovenski mladenič

Član mladinskih selekcij Heliosa Vide bo postal član španskega velikana, so sporočili iz domžalskega kluba. Ob tem so spomnili, da gre za drugo leto po vrsti, da je član njihovih mladinskih vrst oranžni dres zamenjal za belega kraljevega kluba. Lani je to storil Urban Klavžar.

V lanski sezoni se je Vide, ki je pri domžalskih mladinskih selekcijah osvojil štiri naslove državnih prvakov, udeležil dveh turnirjev z Realovo ekipo letnikov 2005, na katerih je prepričal trenerje španskega kluba. V špansko prestolnico se bo odpravil konec avgusta, po reprezentančnem U15 turnirju SloveniaBall v Slovenj Gradcu, so še pojasnili pri Domžalčanih.

14-letni Jan Vide se iz Heliosa seli k Realu iz Madrida. Foto: Vid Ponikvar

Prehod bo lažji, saj ga čaka slovenska družba

Pri madridskih mladincih se bo pridružil Slovencem Klavžarju, Danu Duščaku in Žigi Samarju.

“Za mano je nekaj neverjetnih let pri Helios Suns. Domžale so mi vzbudile veselje in ljubezen do košarke, za kar bom večno hvaležen. Da me je Real Madrid povabil v svoje vrste, mi je v veliko čast, prav tako pa je to velika življenjska preizkušnja. Bo pa seveda prehod lažji, ker vem, da me tam že čaka slovenska pomoč. Da sem prišel do tega, se moram zahvaliti vsem svojim soigralcem in trenerjem, predvsem pa Gašperju Papežu, s katerim sva skupaj gradila mojo košarkarsko pot in osebnost. Seveda pa, če želiš uspeti, moraš v to vložiti veliko časa, dela, vztrajnosti, predvsem pa moraš verjeti vase, saj je na koncu vse odvisno le od tebe. V srcu pa bom vedno ostal ponosen 'barvar'," je najstnik povedal za klubsko stran.

Zgodba lanskega poletja se ponavlja, Domžale zapušča naslednji talent, ki se seli v @RMBaloncesto. Po @klavzar7 (2004) v špansko prestolnico odhaja tudi Jan Vide (2005). Več na https://t.co/RSIZJVxCa5. #mladasonca #mismohelios #brezvasninas pic.twitter.com/il62Vzmwpd — Helios Suns Domžale (@HeliosSuns) July 18, 2019

Nova potrditev

"Gre za novo potrditev odličnega dela našega kolektiva in novo poglabljanje večne dileme o problematiki zgodnjih odhodov slovenskih košarkarjev v tujino," je Videtovo selitev pokomentiral direktor Domžal Matevž Zupančič.

"Z Real Madridom in straši smo dosegli dogovor o prestopu v okviru zmožnosti in pravil. Vsekakor Janu želimo veliko uspeha na novi poti, naša vrata za morebitno vrnitev pa vedno ostajajo odprta, saj se v klubu po najboljših močeh trudimo gojiti slovenska jedra vseh selekcij," je dodal.

Preberite še: