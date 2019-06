Slovenske košarkarice proti Madžarkam odpirajo EP

Slovenske košarkarice bodo šele drugič zaigrale v družbi najboljših evropskih ekip. Ob krstnem nastopu pred dvema letoma v Pragi so končale na 14. mestu med šestnajstimi reprezentancami, v predtekmovanju pa so premagale Grčijo ter izgubile proti Franciji in Srbiji. Tokrat jih v skupinskem delu čakajo obračuni z Madžarsko, Turčijo in Italijo.

Slovenija in Madžarska sta se v preteklosti že pomerili na uradnih tekmah. V kvalifikacijah za EP 2003 so bile obakrat uspešnejše Madžarke, nazadnje pa sta se reprezentanci srečali na pripravljalnem turnirju v Székesfehérváru pred EP 2017, ko so dve zmagi zabeležile izbranke Damirja Grgića.

Iz skupine neposredno v četrtfinale potuje prvouvrščena ekipa. Reprezentance, ki bodo osvojile drugo ali tretje mesto, bodo morale odigrali še dvoboj repasaža za vstop med osem najboljših. Tekme izločilnega dela bodo dekleta odigrala v Beogradu. Slovenska skupina C se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino D, v kateri se bodo pomerile Belorusija, Rusija, Belgija in Srbija.

Evropsko prvenstvo, skupina C:

Lestvica:

