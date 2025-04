Brod: V Podgorici so se prižgali alarmi

Slovenska reprezentanca v judu se z evropskega prvenstva v Podgorici vrača z eno uvrstitvijo v četrtfinale in s tem z najslabšim dosežkom po letu 2000. Športni direktor Gregor Brod opozarja na več razlogov, obenem pa ne skriva, da so se s slabim izkupičkom prižgali alarmi. "S temi rezultati ne moremo biti zadovoljni."

V slovenskem taboru opozarjajo, da je razlogov veliko. Doma je ostalo kar nekaj kakovostnih reprezentantov, tudi olimpijcev, nekateri mladi se ekipi še niso pridružili in se kljub dosežkom na mednarodnem odru še kalijo na manjših tekmah. "Nekateri starejši bodo po Parizu ostali v ekipi, drugi ne. Je pa po-olimpijsko leto posebno in tekmovalce je bilo težko spet spraviti v pogon," je slovenskim medijem v Podgorici povedal Brod.

Pričakovanja v dvorani Morača so bila ne glede na nekoliko okrnjeno ekipo tudi pri njem večja. "Dekleta, ki so nastopila tukaj, so vsa sposobna osvojiti kolajno. To od njih v prihodnosti pričakujem. Tukaj in zdaj pa je razočaranje veliko in smo nezadovoljni. Moramo se vprašati, kaj je bilo narobe, se bolje pripraviti na naslednja tekmovanja, ki bodo sledila zelo hitro. Pred vrati je SP."

SP je kratkoročni cilj. Nekdanji tekmovalec Bežigrada pa gradi širšo sliko in si želi tudi, da bi se Slovenija v bodoče udeleževala celo ekipnih evropskih prvenstev. "O tem smo že imeli debato na zvezi, a za to rabimo ekipo, ki bo konkurenčna. Potrebujemo tri, štiri tekmovalce v pravih kategorijah, ki lahko zmagujejo. Brez možnosti na tekmo nima smisla siliti."

Leto 2025 doslej nikakor ni bilo neuspešno. Med najboljše se je na največjih tekmah izstrelila Metka Lobnik, Kaja Kajzer je s kolajnami že potrdila prehod v težjo kategorijo do 63 kg, prva odličja v seriji mednarodne zveze IJF sta osvojili mladi Kaja Schuster in Nika Tomc. Evropsko prvenstvo v Podgorici pa je vseeno resno opozorilo, da bo treba pogledati, kako stvari popraviti in izboljšati.

Kaja Kajzer je s kolajnami že potrdila prehod v težjo kategorijo do 63 kg. Foto: Nebojša Tejić/STA

Že čez sedem tednov nov vrhunec

Judoiste že čez sedem vsega tednov v Budimpešti namreč čaka svetovno prvenstvo. Časa za priprave bo malo, zato bo treba hitro zavihati rokave, opozarja Brod. Ženski vrsti iz Podgorice se bo na Madžarskem pridružila olimpijska prvakinja Andreja Leški, ob Nacetu Herkoviču pa imata v moški konkurenci možnosti za nastop na SP tudi Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek.

Oba bosta morala pot na Madžarskem pred tem potrditi še na tekmah. Poseben izziv čaka Bertalanič Žižka, ki je na svetovni lestvici na 118. mestu in se mora do SP prebiti med prvo stoterico, da izpolni mednarodne kriterije.

Trenutno najvišje postavljeni predstavnik stroke na zvezi se je ob pogledu na širino ekipe ozrl tudi v mlajše kategoriji slovenskega juda. Ocenil je, da položaj ni slab, saj Slovenija nikoli ni imela ogromne baze vrhunskih tekmovalcev. V ženski konkurenci je celo zelo obetaven, saj se ob mladih tekmovalkah v reprezentanci v ozadju kažejo nove zanimive borke. Nekaj težje je v moški konkurenci, kjer zeva vrzel, med mlajšimi pa je nekaj zelo kakovostnih posameznikov.

