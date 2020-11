Slovenija ima novega selektorja

Vsega tri tedne pred nadaljevanjem kvalifikacij za nastop na EuroBasketu 2022, ki bodo po novem potekali v posebnih "mehurčkih" (enega bo gostila tudi Ljubljana), je Košarkarska zveza Slovenije vendarle sporočila, kdo bo na tekmah proti Ukrajini in Madžarski ter nato v februarskem kvalifikacijskem oknu vodil branilce naslova evropskega prvaka. Kot dvanajsti selektor v zgodovini vajeti prevzema 42-letni Aleksander Sekulić, ki je bil v izbrani vrsti vrsto let kot pomočnik.

Več sledi ...

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zmago Sagadin: Kval. za OI 1992, EP 1995Janez Drvarič: EP 1993Andrej Urlep: EP 1997Boris Zrinski: EP 1999 in 2001Slobodan Subotić: EP 2003Aleš Pipan: EP 2005 in 2007, SP 2006 in kvalif. za OI 2008Jure Zdovc: EP 2009, SP 2014 in EP 2015Memi Bečirović: SP 2010Božidar Maljković: EP 2011 in 2013Igor Kokoškov: EP 2017Rado Trifunović: kvali. SP 2019 in EP 2021/2022Aleksander Sekulić: kvali. EP 2022