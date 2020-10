Slabi obeti za Gorana Dragića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lahko Miami Heat še spremeni tok velikega finala lige NBA? Za pozitiven odgovor bi morali košarkarji s Floride skorajda nujno dobiti tretjo tekmo, ki bo na sporedu v noči na ponedeljek (1.30). A to bo občutno težje brez Gorana Dragića.

Vidno motivirana in povsem osredotočena Anthony Davis in LeBron James delujeta kot nezaustavljivi stroj. Od 240 točk Los Angeles Lakers na prvih dveh tekmah zadnjega dejanja sezone proti Miami Heat sta jih omenjena zvezdnika prispevala kar 124. Naloge vestno opravljata še v obrambi, obenem pa tudi soigralce navdajata z optimizmom,saj jih z igrami prepričujeta o tem, da imata serijo pod nadzorom.

Primerjave z legendarnim dvojcem Jezernikov Kobe Bryant-Shaquille O'Neal, ki je navduševal pred dvema desetletjema, so pričakovane. Kot tudi odziv. "Tedaj sem bil v srednji šoli. To je bil zame prvi udarni dvojec, ki sem ga spremljal. Zato sem zelo ponižen, ko se z Davisom znajdeva v pogovorih o primerjavah," je dejal James, ki se dobro zaveda, da uvodni prepričljivi zmagi v finalu ne bosta imeli prave vrednosti brez še dveh zmag.

"Lahko se vrnemo," pa po drugi strani zagotavlja trener Miamija Erik Spoelstra, ki ima v pripravah na tretjo tekmo precej več težav kot njegov tekmec Frank Vogel. Njegov manevrski prostor namreč krčijo zdravstvene težave. V večjem delu prve in na celotni drugi tekmi sta manjkala Bam Adebayo in Goran Dragić. Nastop obeh je vprašljiv tudi za tretjo tekmo. A zdi se, da je odstotek možnosti za vrnitev precej večji pri centru, ki ima težave z vratom in ramo.

Gogijeva poškodba tetive stopalnega loka je bolj zahtevna. Zdravniška služba Miamija sicer vlaga silne napore v blaženje Ljubljančanovih bolečin ob prelaganju teže na levo nogo, a so bili vsaj dan pred tekmo obeti za njegov nastop dokaj slabi. Odločitev bo po vsej verjetnosti znova padla v zadnjem trenutku.