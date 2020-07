Sedma okrepitev Krke

28-letni ameriški branilec Rod Camphor je nova okrepitev novomeške Krke. Gre za košarkarja, ki vse od leta 2014 igra pod evropskimi koši. Njegovi delodajalci so bili Nevežis, Giants Leverkusen, KTE-Duna Aszfalt, Hamburg Towers, Leuven Bears, Turow Zgorzelec, Kymis, Spojnia Stargrad in nazadnje Rosa Radom. V pretekli sezoni je bil s povprečno 16,4 točke deveti strelec poljskega prvenstva. Spomnimo, že pred tem so novomeški prag prestopili Nejc Barič, Jan Kosi (oba Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Adin Vrabac (Spars) in Jairus Lyles (Braunschweig).

"Slovenski" štab ima novega aduta

Novi trener Fenerbahčeja Igor Kokoškov, ki je za svojega pomočnika izbral Rada Trifunovića, sestavlja ekipo za novo sezono. Vrste turškega velikana je okrepil tudi Jarell Eddie, 201 cm visoki Američan z izkušnjami iz lige NBA. Igral je za Phoenix, Boston in Chicago. V pretekli sezoni pa je bil v Španiji član Muricie. Fenerbahče so sicer okrepili tudi Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown, Johnny Hamilton in Edgaras Ulanovas.

Lojeski znova v Grčiji

Atenski AEK je naznanil novo okrepitev. To je ameriški košarkar z belgijskim potnim listom Matt Lojeski, ki je nazadnje igral za Tofaš. Toda izkušeni 35-letni krilni košarkar je dober znanec iz grških dvoran. Kar šest let je namreč igral v Atenah, in sicer pri Olympiacosu in Panathinaikosu.

Nesojeni slovenki reprezentant ostaja v Carigradu

Turški evroligaš Anadolu Efes in ameriški center Bryant Dunston sta dosegla dogovor o nadaljnjem sodelovanju. Izkušeni 34-letni Američan, ki je bil pred leti želja tedanjega slovenskega selektorja Jureta Zdovca (državljanstva na koncu ni prejel) je s carigrajskim klubom podpisal pogodbo 2+1. V Turčijo se je sicer iz Olympiacosa preselil leta 2015, v zadnji sezoni pa je imel kar nekaj zdravstvenih težav.