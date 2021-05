Se Seattle Supersonics vračajo?

"Sonics" so v najmočnejši košarkarski ligi na svetu nastopali med letoma 1967 in 2008, ko se je moštvo preselilo v Oklahomo in spremenilo ime v Oklahoma City Thunder. Pred tem je, sedaj že davnega leta 1979 ekipa osvojila tudi edini naslov prvakov lige. Za moštvo so nekoč igrali sloviti igralci, kot so Lenny Wilkens, Jack Sikma, Gary Payton, Shawn Kemp, Ray Allen in tudi Kevin Durant, ki je bil član Seattla tudi v času selitve kluba.

Kot druga lokacija, ki se omenja v povezavi s širitvijo lige, pa največkrat zasledimo Las Vegas. V Nevadi so v zadnjih nekaj letih dobili tako moštvo v ligi NHL – Vegas Golden Knights, kot NFL – Las Vegas Raiders, ki so se preselili iz Oaklanda.

Za vrnitev tudi Allen

Ray Allen je eden izmed tistih, ki je v Seattlu pustil velik pečat. Zato ni presenetljivo, da je izrazil željo po tem, da bi imel pomembno vlogo v novonastali franšizi. Po poročanju portala nbaanalysis.net je ob tem dejal, da si nekega dne želi biti lastnik ene izmed franšiz v ligi NBA.

Preberite še: