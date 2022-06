Še drugi poraz Slovenk v Čedadu

Slovenke so z dvema tekmama z Italijankami in Špankami v Čedadu končale pripravljalni ciklus za domače evropsko prvenstvo 2023. Pred tem so v domovini premagale Grkinje z 69:63 in Hrvatice z 89:82.

Izbranke grškega selektorja na slovenski klopi Georgiosa Dikaioulakosa so bile večji del današnje tekme v podrejenem položaju, zadnjo četrtino pa so dobile z 18:8 in na koncu proti Špankam klonile za štiri točke.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Zala Friškovec, ki je dosegla 19 točk in pobrala sedem žog pod obema obročema. Eva Lisec in Teja Oblak sta dosegli po deset točk.

