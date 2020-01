Samo za neustrašne: Nike Air Jordan 1 Mid

"Zgrešil sem več kot devet tisoč metov v karieri. Izgubil sem skoraj 300 tekem. 26-krat sem dobil žogo v trenutku, ko bi uspešen met pomenil zmago moje ekipe, a sem ga zgrešil. Vedno znova sem zgrešil in ravno zato sem uspel." To je ena najpogosteje citiranih izjav Michaela Jordana, človeka, ki tudi po koncu kariere nedvomno simbolizira neustrašnost.

Podobno neustrašno se je Nike podal v novo sodelovanje s pariško tiskarno Maison Château Rouge, ki je svoj pečat pustila na novih, impresivnih "jordankah" Air Jordan 1 Mid. Naziv "fearless" so si superge kultne linije Air Jordan prislužile z različnimi detajli, ki so med seboj popolnoma uigrani, a to ni njihova edina "skrivnost".

"Fearless" je poklon koreninam enega od ustanoviteljev in oblikovalcev blagovne znamke Maison Château Rouge, Youssoufa Fofana. Ta je prek uporabe živih, vibrantnih barv v nov model impresivno vpletel svoje afriško poreklo. Dominantni pastelni odtenki rumene in modre si tako čevelj delijo še z nekoliko gostejšo rjavo barvo, kar v kombinaciji s teksturo ustvarja prav poseben učinek igrivosti in različnosti ter hkrati poživlja harmonijo.

Reliefne podrobnosti v zgornjem delu superge ponazarjajo večkulturnost soseske, v kateri je odraščal ustanovitelj pariške znamke, rdeči šivi na jezičku in peti čevlja pa so dodatek, ki zaokrožuje umetniško popolnost modela Nike Air Jordan 1 "Fearless".

Eden prvih srečnežev, ki je lahko preizkusil novo pridobitev linije Air Jordan blagovne znamke Nike, je košarkar Partizana Corey Walden, neustrašen igralec z življenjsko potjo, polno izzivov. Walden se zaveda, da s svojo igro na igrišču ne predstavlja zgolj sebe in svojih košarkarskih sposobnosti, temveč tudi svoje mesto in družino, zato v najtežjih trenutkih stisne zobe in skupaj s soigralci postane neustrašna sila na igrišču. Njegovi zgodbi lahko prisluhnete v spodnjem videoposnetku.

Tike na voljo od sobote, 1. 2. 2020, od 9. ure. Tokrat velja načelo "prvi pride, prvi kupi", zato pohitite in si zagotovite svoje mesto med izbranci, ki bodo lahko svojo neustrašnost razkazovali na vsakem koraku. Se vidimo v soboto. "Game on"! Neustrašne Nike Air Jordan 1 "Fearless" Mid bodo na policah ljubljanske trgovinena voljo od sobote, 1. 2. 2020, od 9. ure. Tokrat velja načelo "prvi pride, prvi kupi", zato pohitite in si zagotovite svoje mesto med izbranci, ki bodo lahko svojo neustrašnost razkazovali na vsakem koraku. Se vidimo v soboto. "Game on"!

Naročnik oglasnega sporočila je TOMAS SPORT 2 D. O. O.