Samo za košček papirja je odštel 25 tisoč dolarjev

Na dražbi, ki jo je v petek priredila dražbena hiša Huggins & Scott, so prodali vstopnico s prve tekme, ki jo je košarkar Michael Jordan odigral v dresu Chicaga. Za dragoceni košček papirja na tekmi med Chicagom in Washingtonom, ki je bila 26. oktobra 1984 v Chicagu, je Jordanov ljubitelj odštel skoraj 25 tisoč dolarjev oziroma 22.500 evrov.

Iz omenjene dražbene hiše so sporočili, da so za vstopnico s prve Jordanove tekme v dresu bikov prejeli kar 62 ponudb, najvišja pa je znašala 24.907,70 dolarja.

Zasedba iz ameriškega vetrovnega mesta je na tej zdaj zelo pomembni in razvpiti tekmi v dvorani Chicago Stadium slavila s 109:93, Jordan pa je pred 13.913 gledalci dosegel 16 točk, sedem podaj in šest skokov ter zbral štiri blokade in dve ukradeni žogi.

Jordan je za številne ljubitelje športa najboljši košarkar vseh časov. V dresu Chicaga je šestkrat slavil v severnoameriški ligi NBA, šestkrat je bil najbolj koristen igralec končnice, petkrat pa MVP redne sezone.

V svoji krstni sezoni 1984/85 je bil izbran za najboljšega novinca lige, 14-krat je nastopil na tekmi zvezdnikov lige NBA.

Na večni lestvici strelcev NBA je peti strelec vseh časov, pred njim so le Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), LeBron James (34.087) in Kobe Bryant (33.643). Foto: Reuters

V dresu ameriške reprezentance je dvakrat slavil na olimpijskih igrah, v Los Angelesu leta 1984 in Barceloni 1992, v univerzitetnem dresu North Caroline pa je bil prvak ameriške študentske lige NCAA.

Večino svoje igralske kariere je Jordan preživel v dresu Chicaga, kratek čas je bil član Washingtona, piše STA.