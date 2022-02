Rogaška izgubila proti Podgorici

S tekmo Podgorica - Rogaška se je danes začel nov turnir regionalnega tekmovanja v ligi Aba 2. V sklopu tega kroga bo v ponedeljek tekmo igral še drugi slovenski klub v tem tekmovanju; ekipa Helios Suns se bo pomerila z domačim Borcem iz Banjaluke.

Rogaška je bila danes blizu tri četrtine tekme, izid je bil nazadnje izenačen pri 46:46, blizu tekmecem pa so bili slovenski košarkarji še do konca tretjega dela in zaostanka z 51:54. A v zadnji četrtini so košarkarji Podgorice povečevali prednost, v zadnjih minutah se je ta gibala okrog deset točk, tik pred koncem pa narasla na 80:68.

Za Rogaško je danes strelsko izstopal Petar Vujačić z 22 točkami, Mladen Primorac pa jih je dodal 15. Pri Podgorici pa je bil neustavljiv Aleksandar Langović s 30 točkami in z desetimi skoki.

