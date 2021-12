Helios Suns v zadnji sekundi ostal brez zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžalčani imajo po dobri polovici rednega dela lige Aba 2 štiri zmage in tri poraze.

Košarkarji Helios Suns so v tretjem nastopu na turnirju lige Aba 2 v Sarajevu ostali praznih rok. Tekmo proti Širokemu so izgubili v zadnji sekundi z 91:94 (19:26, 45:46, 65:71).

Domžalčani imajo po dobri polovici rednega dela lige Aba 2 štiri zmage in tri poraze, tako da se bodo lahko na naslednjih dveh turnirjih januarja in marca v Banjaluki in Širokem Brijegu potegovali za eno od prvih osmih mest, ki vodijo v izločilne boje.

Helios Suns je dvoboj proti Širokemu odigral brez organizatorja igre Tadeja Fermeta, četudi je zaostajal večino tekme, pa je v zaključku prišel do možnosti za podaljšek. Blaž Mahkovic je 14 sekund pred koncem zadel trojko za izenačenje na 91:91, na drugi strani igrišča pa je sekundo pred iztekom časa Ive Ivanov postavil končni izid 94:91.

Najboljši strelci pri Helios Suns so bili Carlbe Ervin s 33 točkami (met 12:18, indeks 37), Blaž Mahkovic, ki jih je dosegel 21, in Venkatesha Jois (17).

