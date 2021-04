Reševanje Dolenjcev

Pred košarkarji Krke so do konca lige ABA trije zelo napeti krogi. Dolenjci se namreč želijo rešiti dodatnih kvalifikacij za obstanek v elitni regionalni druščini. Že današnji obračun s Splitom bo izjemno pomemben.

Ob pogledu na lestvico lige ABA vidimo povsem na dnu dve slovenski imeni. Propadla Koper Primorska je že lep čas pod ruševino, medtem ko si pri Krki prizadevajo, da bi se izognili predzadnjemu mestu, na katerem se nahajajo tri kroge pred koncem. Ekipa, ki bo po 26. krogih končala na tej poziciji, se bo namreč v dodatnih kvalifikacijah pomerila z drugim najboljšim moštvom iz druge lige ABA.

Deseto Cibono in trinajsto Krko denimo loči le ena zmaga, vendar ima slovenski predstavnik slabši medsebojni izkupiček proti hrvaškemu predstavniku. Na enajstem mestu najdemo Borac (sedem zmag), ki ima tekmo več kot dvanajsti Split (osem) in trinajsta Krka (sedem). Zadnja se bosta danes v Novem mestu ob 16. uri pomerila v zelo pomembnem obračunu.

Krčani so prvo tekmo sredi decembra v Splitu dobili s košem Rodericka Camhporja dve sekundi pred koncem (80:78).

Če je treba, tudi krvavo koleno po koncu tekme

"Čaka nas izkušeno moštvo Splita. Glede na našo prvo tekmo so se okrepili na položajih ena, dve in tri. Roko Ukić se je izkazal kot pravi vodja moštva, prišel je tudi Luka Babić, ki lahko igra celo na štirih položajih. Oba igralca sta zelo izkušena in sta prispevala, da se je rezultatska krivulja Splita obrnila navzgor. Nosilca njihove igre sta tudi Marko Luković na štirici in Marin Marić na petici. Načeloma se vsa njihova igra vrti okrog teh igralcev. Mi se moramo maksimalno pripraviti za to tekmo, ki bo težka in zagotovo ne bo lepa. Umetniški vtis na taki tekmi ne šteje, šteje samo zmaga. Od igralcev pričakujem, da bodo dali svoj maksimum, veliko energije in borbenosti. Če povem v prispodobi, da bo na koncu tekme kdo od njih imel tudi krvavo koleno. Še enkrat, šteje samo zmaga," pravi glavni trener Krke Dalibor Damjanović.

Na prvi tekmi je Krka premagala Split. Kako bo danes v Novem mestu? Foto: ABA liga, Split/Ivica Cavka

Slovenski predstavnik v ligi ABA ima nato do konca izjemno zahteven razpored. V dvorani Leona Štuklja bo 20. aprila gostil evroligaško Crveno zvezdo, prihodnjo soboto ga čaka še težko gostovanje pri FMP. Zato je zmaga proti Splitu nujna, če se želi izogniti dodatnim kvalifikacijam za obstanek v regionalni ligi. Slika se bo še bolj skristalizirala v ponedeljek, ko se bosta pomerila trenutno enajsti in dvanajsti Borac in Split.