Rebec in Prepelič v formi tudi v klubskih sredinah

Slovenski košarkarji so se po novembrski reprezentančni akciji vrnili v klubske sredine. Dobro formo tudi na klubski sceni kažeta Matic Rebec in Klemen Prepelič, je v pregledu klubskega dogajanja zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Matic Rebec in Klemen Prepelič sta si stala nasproti v ligi Aba. Oba sta bila vodilna igralca svojih ekip, veliko več razlogov za zadovoljstvo pa je imel Rebec. Za zmago FMP nad Dubajem s 86:84 je zbral 26 točk, dva skoka in osem podaj. Med drugim je dosegel tudi zmagoviti koš slabih devet sekund pred koncem tekme. Prepelič je v dresu ekipe iz Združenih arabskih emiratov dosegel 19 točk, skok in štiri podaje.

Dveh pomembnih zmag so se v minulem tednu veselili košarkarji Cedevite Olimpije. V evropskem pokalu so s 95:68 ugnali Hamburg, v ligi Aba pa s 94:74 Borac. Kapetan Jaka Blažič je dosegel 12 oziroma 14 točk, ter obakrat imel po tri skoke. Aleksej Nikolić je v evropskem pokalu dosegel sedem točk, skok in tri podaje, proti Borcu pa 14 točk in štiri podaje.

Jan Špan je proti Mornarju dosegel 15 točk. Foto: www.alesfevzer.com Do dveh zmag je prišla tudi Krka. Novomeško igro je odlično vodil Jan Špan, ki je v ligi Aba Mornarju dal 15 točk ter imel dva skoka in šest podaj. Na domačem parketu slovenske lige OTP banka je Miha Cerkevnik proti GGD Šenčurju dosegel 22 točk in ujel sedem odbitih žog.

V španski ligi ACB je Mike Tobey z Gran Canario ugnal Murcio 83:63. Dosegel je devet točk in tri skoke, za zmago 84:58 proti Sopotu v evropskem pokalu pa je zbral osem točk in šest skokov.

Kljub dobrima predstavama sta bila poražena Edo Murić in Zoran Dragić. Lleida je po podaljšku s 101:106 klonila proti Leyma Coruni. Edo Murić je v 25 minutah igre dosegel 19 točk ter imel tri skoke in podajo. Bilbao pa je z 71:82 izgubil proti Zaragozi. Zoran Dragić je na parketu prebil 31 minut ter v tem času zbral 14 točk, skok in štiri podaje.

Edo Murić Foto: www.alesfevzer.com Med reprezentančnim premorom je novega delodajalca našel Jordan Morgan. Za korejski Suwon KT Sonicboom pa je zaenkrat odigral le eno tekmo. Ob zmagi s 83:71 proti Seulu je dosegel 14 točk. Na naslednji tekmi si je namreč po treh minutah igre poškodoval stegensko mišico in naj bi bil predvidoma odsoten dva do tri tedne.

Zaradi poškodb v pogonu niso Vlatko Čančar, Josh Nebo in Bine Prepelič, po krajši odsotnosti pa se je ponoči na parket vrnil Luka Dončić in takoj navdušil. Dallas je s 137:131 premagal Portland, Dončić je dosegel 36 točk, sedem skokov ter 13 podaj.

V ameriški študentski ligi pa je nov dvojni dvojček zabeležil Saša Ciani. Za zmago svoje univerze 91:76 je prispeval 16 točk in deset skokov ter dodal še podajo.

Preberite še: