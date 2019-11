Razočarani Dončić: Ekipo sem znova pustil na cedilu #video

Luka Dončić kljub rekordni osebni statistiki (38 točk, 14 skokov in 10 asistenc) po tekmi s Kratkohlačniki ni skrival razočaranja. Zaradi zapravljene trojke se je počutil celo delno odgovornega za poraz proti New York Knicks (102:106), ki so letos zmagali šele drugič. Foto: Getty Images