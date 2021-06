"Rakete" zanesljivo ugnale Poljsko, v torek še zadnji test pred EP

Slovenke so zaostajale zgolj na samem uvodu, nato pa po nekaj minutah prešle v vodstvo, ki so ga do samega konca srečanje le še večale. Na koncu so se ustavile pri 89 točkah, blesteli pa sta Eva Lisec z 18 in Zala Friškovec s 15 točkami. Med strelke se je vpisalo kar 11 slovenskih košarkaric.

Slovenske košarkarice bodo sicer v zadnjem ciklu priprav pred EP na parket stopile še jutri, ko se bodo, z istimi nasprotnicami kot danes, pomerile še za zaprtimi vrati. V Ljubljani bodo nato ostale vse do konca tedna, nato pa sledi odhod na prizorišče prvenstva v Strasbourg.

Foto: Vid Ponikvar "Čestitke dekletom za zmago. Pred nami je še deset dni do prvenstva. Malce moramo osvežiti ekipo, nekoliko bomo spustili raven treningov. Pri nekaterih dekletih se nekoliko že pozna utrujenost, a kljub temu mislim, da dobro stopnjujemo formo in da bomo na EuroBasketu tisti pravi," je po novi zmagi dejal selektor Damir Grgić.

O receptu za rezultatski uspeh je Zala Friškovec razmišljala takole: "Ena naših ključnih stvari je agresivna obramba in tako moramo igrati, če želimo premagati naše nasprotnike. To je naša igra. Je težko, a s tako postavo, kot jo imamo, z vsemi 12 igralkami lahko ves čas tekme držimo visok ritem igre."

"Pomembno je, da današnje srečanje povežemo še z jutrišnjim, saj nas podoben ritem tekem čaka tudi na prvenstvu. S tem se bomo najbolje pripravile na začetek EuroBasketa. Pričakujem, da bomo tudi jutri odigrale enako odločno in agresivno kot danes in da bomo s tem zgradile našo igro," pa pred zadnjo pripravljalno tekmo dodaja Aleksandra Krošelj.

Slovenke se bodo do 13. junija pripravljale v Ljubljani, nato pa se bodo odpravile na EP, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostili Francija in Španija.

Slovenija : Poljska 89:53 (70:40, 47:28, 21:16) 4/4 - 10. min

Slovenija: Lisec 18, Friškovec 15, Evans 10, Goršič 9, Krošelj in Oblak (8 sk., 5. as.) 8, Seničar 7, Prezelj in Trebec 4, Barič in Rupnik 3, Jakovina.

4. četrtina: Slovenke so v zadnjem delu igre še nekoliko povečale prednost in se zaustavile pri 89 doseženih točkah. Eva Lisec jih je prispevala 18, 15 pa jih je dodala Zala Friškovec. Pri Poljski sta Borkovska in Sklepowiczeva dosegli osem točk.

3. četrtina: "Rakete" nadaljujejo z višanjem prednosti in se v zadnji del igre podajajo že z neverjetnih +30. Na vrhu liste strelcev ostaja Eva Lisec, ki je pri 14 točkah. Shante Evans je pri desetih, točko manj je dodala Teja Goršič. Borkowska ostaja najboljša strelka Poljske z osmimi točkami.

2. četrtina: Slovenke so v drugi četrtini pritisnile na plin in hitro prišle do dvomestne prednosti, ki so jo do konca polčasa le še povečevale. Ob glavnem odmoru je na vrhu liste strelk Eva Lisec, ki je dosegla sedem točk, pri šestih sta Zala Friškovec in Teja Oblak. Pri poljski izbrani vrsti je Borkowska prišla do šestih točk, pri enakem izkupičku pa je ostala Niedzwiedzka.

1. četrtina: V uvodu tekme so povedle poljske košarkarice, nato pa so "rakete" prevzele pobudo in na prvi odmor odšle s petimi točkami prednosti. Najboljše strelke po prvem delu igre so Shante Evans, Zala Friškovec in Eva Lisec s štirimi točkami za Slovenijo, pri Poljakinjah pa jih je šest dosegla Niedzwiedzka, štiri je dodala Borkowska.

Postava Slovenije: Barič, Evans, Lisec, Oblak, Prezelj; Friškovec, Goršič, Jakovina, Krošelj, Rupnik, Seničar, Trebec.