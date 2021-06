Košarkarice so se preselile v Ljubljano, v ponedeljek proti Poljski

Slovenska ženska članska reprezentanca je danes zapustila Zreče in se preselila v Ljubljano, kjer se bo pripravljala vse do 13. junija, ko bo odpotovala na svoj tretji zaporedni EuroBasket. Slovenke bodo v zadnjem ciklu priprav v ponedeljek in torek odigrale še zadnji dve pripravljalni tekmi na domačih tleh proto izbrani vrsti Poljske.

Slovenske košarkarice le še dober teden loči od odhoda na evropsko prvenstvo v Strasbourg. Varovanke Damirja Grgića so danes zapustile Zreče in se preselile v Ljubljano, kjer bodo trenirale vse do 13. junija. Slovenke v ponedeljek in torek čakata še dva obračuna s Poljsko.

V ponedeljek se bosta ekipi pred gledalci ob 18. uri pomerile na Kodeljevem pred navijači, v torek pa se bosta ekipi pomerili še za zaprtimi vrati.

Slovenke so se s Poljakinjami že pomerile 28. maja, ko so na turnirju na Slovaškem zmagale s 86:67. Ekipi sta do zdaj odigrali osem medsebojnih obračunov, Slovenke pa so bile uspešne trikrat, in sicer so dobile vse tri zadnje medsebojne tekme.

"V zadnjem tednu smo veliko delali na naši obrambi. Koncentracija je na pravi ravni, mislim, da tudi v napadu kažemo dobro igro. Bomo videli, kaj bosta prinesli še ti dve tekmi s Poljsko, tako kot vedno pa bomo tudi tokrat dale vse od sebe. Zagotovo bo lepo in lažje igrati pred domačimi navijači," pravi reprezentantka Lea Debeljak.

Eva Lisec ostaja v Rusiji Foto: Matic Ritonja/Sportida Slovenska reprezentantka Eva Lisec pa je v tem tednu podaljšala pogodbo z evroligašem Dinamom iz Kurska. Lisčeva, ki se je v Rusijo iz Francije preselila januarja, je v zadnjih letih ena izmed nosilk slovenske izbrane vrste s katero je že dvakrat zaigrala na evropskem prvenstvu, med ključnimi izbrankami Damirja Grgića pa bo tudi na prihajajočem prvenstvu. Slovenke bodo sicer pred začetkom EuroBasketa 14. junija odigrale še pripravljalno tekmo v Strasborugu proti Franciji, 17. junija pa bodo odigrale prvo tekmo na EuroBasketu proti Turčiji.

Pripravljalni tekmi na EuroBasket: Ponedeljek, 7. junij (dvorana Kodeljevo):

18.00, Slovenija – Poljska Torek, 8. junij (tekma zaprta za javnost):

Slovenija - Poljska

Podprite #rakete na Kodeljevem in v Strasbourgu Na ponedeljkovem obračunu, ki se bo začel ob 18. uri na Kodeljevem, lahko s svojim navijanjem #rakete podprete tudi vi. Število vstopnic je zaradi omejitev v povezavi s koronavirusom omejeno, na voljo pa so po ceni 8€. Otroci do šestega leta starosti imajo prost vstop. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Eventim ter prodajnih mestih Petrol Slovenija. Skladno z veljavnimi odloki, se gledalci tekme lahko udeležijo le, če imajo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur oziroma če izpolnjujejo t.i. PCT pogoje. Obvezno je tudi upoštevanje ukrepov in navodila organizatorja v povezavi z zajezitvijo širjenja koronavirusa, prav tako je ves čas obvezno nošenje zaščitnih mask. Gledalci morajo vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za gledalce, ki še niso dopolnili 15 let in se tekmovanj udeležujejo z ožjimi družinski člani sli skrbniki ni potrebno izpolnjevanje pogoja PCT. V primeru samostojnega prihoda na tekmo pa morajo izpolnjevati tudi ta pogoj.

