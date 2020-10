Račun lige ABA blokiran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strah, da bi nerešeni pravno-premoženjski odnosi lahko privedli do popolne blokade lige ABA, se je, kot kaže, izkazal za resničnega. Kot poroča Nova.rs, ima liga blokiran bančni račun.

Težav v regionalni ligi ABA ni konca. Klubi si v letošnjem poletju niso bili enotni, a so v začetku oktobra vseeno zagnali kolesje.

Konec prejšnjega tedna je v "okostje" prodrl tudi koronavirus, potem ko so pri košarkarju Cedevite Olimpije potrdili pozitiven primer na testu na covid-19. Za novico so izvedeli med polčasoma uvodnega kroga proti Krki. Zaradi ukrepov v naši državi so morali igralci obeh moštev v desetdnevno karanteno, kar pomeni, da ne bodo igrali dvoboja naslednjega kroga, ki bo ta konec tedna.

A težave v regionalnem tekmovanju so vse večje. Po informacijah Nova.rs je banka, pri kateri ima liga odprt račun, tega blokirala, kar pomeni, da je poslovanje lige onemogočeno. Vse to je epilog neuspešnega zasedanja skupščine, sporov med klubi …