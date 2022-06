Prizor, na katerega smo čakali skoraj pet let

Allianz Dome Arena v Trstu bo danes zagotovo pokala po šivih. Prvič po letu 2017 bosta namreč moči v reprezentanci spet združila Luka Dončić in Goran Dragić. Dončić bi se po prvotnih informacijah reprezentanci lahko pridružil šele v ponedeljek, a je Košarkarska zveza Slovenije nedavno dobila dovoljenje njegovega kluba iz lige NBA Dallasa, da lahko igra že proti Italiji.

Za tekmo proti Italiji poleg njiju selektor lahko računa še na Jako Blažiča, Jakoba Čebaška, Žigo Dimca, Zorana Dragića, Gregorja Glasa, Gregorja Hrovata, Jurija Macuro, Eda Murića, Alekseja Nikolića, Luko Rupnika in Mika Tobeyja. Tekma predstavlja generalko pred tekmama kvalifikacij za SP s Hrvaško v razprodanih Stožicah 30. junija in Švedsko v Stockholmu 3. julija.

"Hvaležni smo Trstu, za katerega vemo, da je košarkarsko mesto, italijanski zvezi in predvsem društvu Jadran, ki so nam omogočili pomemben del priprav ter tekmo, za katero verjamem, da bo spektakel v polni dvorani. Ob vsakem zboru govorimo o 'instant' kvalifikacijah, zato je pomemben vsak trening. Vsaka tekma. Vesel sem, da bomo lahko zaigrali v polni postavi. Tekmo moramo maksimalno izkoristiti. Postaviti moramo vloge in se osredotočiti na igro," je pred tekmo dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovence prihodnji teden čakata dve kvalifikacijski tekmi za SP. Foto: Siniša Kanižaj / Sportida

Tekmo sicer organizira slovensko zamejsko športno društvo Jadran, obisk v Trstu pa je napovedal tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Za košarkarske navdušence v Trstu bo tekma le vrhunec košarkarskega dogajanja. Na priložnostnem košarkarskem igrišču na Velikem trgu se namreč ves teden odvijajo številne aktivnosti, ob igrišču poteka prva izvedba festivala z razstavo nekaterih najbolj markantnih športnih copat, na ogled pa je tudi dokumentarni film 2017.

Slovenska in italijanska izbrana vrsta sta do zdaj odigrali 19 tekem, na 13 so zmagali Slovenci. Italijani so nazadnje slavili na svetovnem prvenstvu leta 2006, zadnjih pet dvobojev pa je pripadlo slovenski reprezentanci. Moštvi se nista pomerili vse od 23. avgusta 2015.

Trst, pripravljalna tekma: Sobota, 25. junij, Trst, Allianz Dome Arena:

20.30 Italija - Slovenija

