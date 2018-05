Prizadejali so jim dva boleča udarca, a se ne nameravajo ustaviti

Po štirih letih bomo spet spremljali veliki finale med košarkarji Olimpije in Krke. Zadnja je v odločilni polfinalni tekmi na gostovanju preskočila Primorsko. Drugič ji je to uspelo v najpomembnejšem trenutku.

Odločilna tekma v Kopru za vstop v finale slovenskega košarkarskega prvenstva je imela kar nekaj obrazov. Dvoboja so se bolje lotili gostje iz Novega mesta, nato pa smo vse do polčasa spremljali izenačeno razmerje moči.

Košarkarji Primorske so si ob koncu tretje četrtine priborili otipljivo prednost, potem ko so vodili s 63:53. Domači navijači so bili navdušeni in so se že spogledovali z uvrstitvijo v finale. Še dobrih pet minut pred koncem je bil naskok identičen pri 67:57, nato pa kot da bi bilo na parketu dvorane Bonifika le še eno moštvo.

Dimec optimistično še nad Olimpijo

Krka se je z delnim izidom 17:5 po štirih letih spet uvrstila v finale (74:72) in bo lovila osmo zvezdico v državnem prvenstvu. "Pokazali smo srce. Nismo odnehali in zasluženo zmagali. Obe pomembni tekmi proti Primorski v tej sezoni smo zmagali. Edina zmaga v Kopru je bila danes in ta je bila najpomembnejša. Zdaj se bomo morali pripraviti na Olimpijo. Pozabiti moramo na Primorsko in zmagati še v tej seriji," je bil vesel reprezentančni center Žiga Dimec.

Primorsko je pred finalno serijo zaradi osebnih razlogov zapustil Mirko Mulalič, kar je pomenilo, da je ekipa izgubila enega od pomembnih mož v rotaciji. "Ustavili smo se. Čakali smo konec. Bili smo utrujeni, imeli veliko težav s prekrški. Štirje košarkarji so končali s petimi osebnimi napakami. Prišli smo do konca, a ne do cilja. Nikomur nimam kaj zameriti, saj so fantje dali vse od sebe," je trener Primorske Jurica Golemac iskal vzroke za poraz.

Krka v boju za ligo ABA in finale zadala Primorski dvojni udarec

Krka je tako drugič v tej sezoni na pomembni tekmi preskočila Primorsko. Prvič v finalu druge ABA lige v Čačku in zdaj še v državnem prvenstvu. "Morda smo imeli več moči, zbranosti. Naši meti so končali v košu, zlasti trojke v zadnjih minutah. Ko se tekma konča s takšno majhno razliko, jasno pomeni, da je potrebne tudi veliko športne sreče. Mi smo jo tokrat imeli," je povedal trener Krke Simon Petrov.

Njegovi ekipi bo v finalu nasproti stala favorizirana Petrol Olimpija, ki je pričakovano z 2:0 odpravila Rogaško. Veliko presenečenje bi bilo, če Ljubljančani ne bi osvojili 17. naslova prvaka, saj imajo kakovostnejšo zasedbo od Dolenjcev.

"Morda bo naša prednost sproščenost. A imamo oslabljeno postavo. Poškodovan je Đapa, ob njem manjkata še Šiško in Osolnik, ki sta v obrambi naša najboljša. Olimpijo bomo skušali presenetiti. Kot pravi športniki si želimo priti na vrh," je optimističen Petrov.

Finale se bo igral na tri dobljene tekme, prva pa bo v soboto v Ljubljani.